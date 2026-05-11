ليفربول يخلّد ذكرى مهاجمه الراحل جوتا بـ«قلب للأبد»



لندن (رويترز)

يعتزم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​إقامة نصب تذكاري دائم في ملعب أنفيلد تكريماً لمهاجمه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، ⁠اللذين توفيا في حادث سيارة العام ​الماضي في شمال غرب إسبانيا.

ويحمل ​المجسم الذي سيكون على شكل ⁠قلب ​عنوان «20 للأبد» في إشارة إلى رقم قميص جوتا، الذي تم سحبه من جميع فرق النادي بما ‌في ذلك فرق السيدات والأكاديمية.

كما سيُعرض في النصب التذكاري قميص سيلفا رقم 30 الذي كان يرتديه عندما كان يلعب ​مع بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي. وقال ليفربول في بيان اليوم الاثنين «سيقف المجسّم على قاعدة حجرية من صخور جرانبي وعليها كلمات محفورة ‌بالليزر إهداء للشقيقين، وستضم القاعدة ​نفسها العديد من التذكارات المادية التي تم تركها في أنفيلد».

وساعد جوتا ليفربول في الفوز بلقب الدوري ​الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ⁠وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2022 وكأس الرابطة عامي 2022 و2024 مع ⁠نادي مرسيسايد، وسجل 65 هدفا ​في 182 مباراة خاضها مع الفريق.

وفي أولى جولات الموسم الحالي للدوري الممتاز كرّم ليفربول المهاجم البرتغالي بدقيقة صمت قبل انطلاق مباراته ضد بورنموث ​التي انتهت بفوزه 4-2 في أنفيلد.