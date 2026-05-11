الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يخلّد ذكرى مهاجمه الراحل جوتا بـ«قلب للأبد»

ليفربول يخلّد ذكرى مهاجمه الراحل جوتا بـ«قلب للأبد»
11 مايو 2026 16:50

 
لندن (رويترز)
يعتزم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ​إقامة نصب تذكاري دائم في ملعب أنفيلد تكريماً لمهاجمه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، ⁠اللذين توفيا في حادث سيارة العام ​الماضي في شمال غرب إسبانيا.
ويحمل ​المجسم الذي سيكون على شكل ⁠قلب ​عنوان «20 للأبد» في إشارة إلى رقم قميص جوتا، الذي تم سحبه من جميع فرق النادي بما ‌في ذلك فرق السيدات والأكاديمية.
كما سيُعرض في النصب التذكاري قميص سيلفا رقم 30 الذي كان يرتديه عندما كان يلعب ​مع بينافيل في دوري الدرجة الثانية البرتغالي. وقال ليفربول في بيان اليوم الاثنين «سيقف المجسّم على قاعدة حجرية من صخور جرانبي وعليها كلمات محفورة ‌بالليزر إهداء للشقيقين، وستضم القاعدة ​نفسها العديد من التذكارات المادية التي تم تركها في أنفيلد».
وساعد جوتا ليفربول في الفوز بلقب الدوري ​الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ⁠وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2022 وكأس الرابطة عامي 2022 و2024 مع ⁠نادي مرسيسايد، وسجل 65 هدفا ​في 182 مباراة خاضها مع الفريق.
وفي أولى جولات الموسم الحالي للدوري الممتاز كرّم ليفربول المهاجم البرتغالي بدقيقة صمت قبل انطلاق مباراته ضد بورنموث ​التي انتهت بفوزه 4-2 في أنفيلد.

أخبار ذات صلة
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
جوارديولا يدعم مرموش: أريد تدوير الفريق لتحقيق الانتعاش
ليفربول
أنفيلد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
اليوم 18:32
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
الرياضة
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
اليوم 18:30
خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
اليوم 18:26
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
الرياضة
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©