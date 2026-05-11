مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية شريك طبي لنهائي «أغلى الكؤوس»

وُقِّع اتحاد الكرة مذكرة تفاهم مع مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، والدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي لمنطقة العين، وبموجب هذه المذكرة تُصبح مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لـ«صحة»، شريكاً طبياً لنهائي أغلى الكؤوس الذي سيجمع فريقي الجزيرة والعين 22 مايو على استاد محمد بن زايد في العاصمة، أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «إن الشراكة مع مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة، تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، ولا سيما في القطاع الطبي، لدعم كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية في الدولة. أن التكامل بين مختلف الجهات يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ويعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «اتحاد الكرة يرحب بمثل هذه الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تقديم نموذج تنظيمي متكامل ومتميز، يعزز من نجاح نهائي أغلى الكؤوس، أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تحظى بحضور ومتابعة جماهيرية واسعة وتغطية إعلامية كبيرة داخل وخارج الدولة».

وعبّر الدكتور سلطان محمد الكرم،‎ المدير التنفيذي لمنطقة العين – صحة: عن سعادته بالشراكة مع اتحاد الكرة، مؤكداً أهمية الطب والمجال الصحي للوسط الرياضي، وقال: «نحن فخورون بالتعاون مع الأسرة الرياضية ومجتمع كرة القدم. إن ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة قادرة على تلبية احتياجات الأحداث الرياضية والرياضيين من الناحية الطبية، خاصة بطولة كأس رئيس الدولة التي لها مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي».

وأكد أن التعاون مع اتحاد كرة القدم أمر مهم وضروري، فالطب والرياضة حقلان مرتبطان ببعضهما، وكل حقل يدعم الآخر، حيث يسند الطب الرياضة، وتُحسّن ممارسة الرياضة الصحة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية خلال المباراة النهائية، تشمل تقديم رسائل توعوية صحية للجماهير في منطقة المشجعين (Fan Zone)، وسيتم تخصيص كادر طبي وطني سيتم توزيعه بين أرجاء الملعب وعيادات اللاعبين وكبار الزوار والجماهير، إلى جانب 32 مسعفاً ينتشرون في مختلف مرافق الاستاد، وسيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

تجسّد المذكرة التزام الطرفين بتعزيز الوعي الصحي وتوفير رعاية صحية متقدمة وسريعة خلال النهائي الجماهيري المرتقب وفق أعلى المعايير العالمية، مع تعزيز التعاون الطبي الرياضي وتكامل التخصصات لضمان أعلى مستويات السلامة.