ختام ناجح لبطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026»

11 مايو 2026 20:00

 
دبي (الاتحاد)


اختُتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السباحة 2026»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الألعاب المائية، والشركاء التشغيليون أكاديمية «آيبكس» الرياضية، وفريق سبيدو للسباحة، وأكاديمية هاميلتون المائية، بمشاركة أكثر من 700 سباح وسباحة يمثلون 35 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة، وشهدت مستويات فنية رفيعة، وإشادة واسعة.
وجاءت البطولة التي أُقيمت على مدار يومي 9 و10 مايو الجاري في مجمع حمدان الرياضي، في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية 2030 لاكتشاف وتطوير المواهب الصاعدة في الرياضات المائية، ودعم الرياضات المائية وخلق بيئة تنافسية احترافية تسهم في إعداد جيل جديد من أبطال المستقبل القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
شهدت السباقات ندية كبيرة في مختلف الفئات العمرية، حيث تألقت السباحة سلمى الديب «نادي تاينسايد» بتحقيق المركز الأول في سباق 200 متر فراشة لفئة 12 سنة بزمن 2:53.60 دقيقة، وفازت لورانز راتويستي «أكاديمية فرانسيس الرياضية» بالسباق ذاته لفئة 13 سنة بزمن 2:48.58 دقيقة. كما أحرزت أميرة أبو يابس «هاملتون أكواتكس» المركز الأول لفئة 14 سنة بزمن 2:50.20 دقيقة، وجيا بيسمارجي «نادي تاينسايد» لفئة 15 سنة فما فوق بزمن 2:30.38 دقيقة.
وفي فئة البنين لسباق 200 متر فراشة، تصدر مايكل حداتي «نادي تاينسايد» فئة 12 سنة بزمن 2:51.85 دقيقة، وحقق ألب كابار يوكسل زمناً قدره 2:28.49 دقيقة لفئة 13 سنة، فيما نال عبدالرحمن حسين «هاملتون أكواتكس» المركز الأول لفئة 14 سنة بزمن 2:28.53 دقيقة، وتوِّج مارك ميلبورن «نادي برو أكتف» بالمركز الأول لفئة 15 سنة فما فوق بزمن 2:12.42 دقيقة.

أرقام قياسية ومواهب صاعدة


سجلت سباقات السرعة تألقاً لافتاً، حيث حققت أناستازيا زينشينكو «نادي ناي كاي» زمناً مميزاً في سباق 50 متراً حرة بلغ 25.76 ثانية، و1:02.10 دقيقة في سباق 100 متر ظهر. وفي فئة البنين، حقق يوسف عياد «نادي فت ريبابلك» زمن 23.94 ثانية في سباق 50 متراً حرة، وسجل آرون سيبرادو «ويستفورد سبورت» 58.86 ثانية في سباق 100 متر ظهر.
وفي سباقات 200 متر حرة، فاز عمر خضر «نادي ناي كاي» بالمركز الأول بزمن 1:55.84 دقيقة، وتصدرت تالين زايد «تاينسايد» فئة السيدات بزمن 2:11.61 دقيقة، وفي الفردي المتنوع 100 متر بزمن 1:08.21 دقيقة، و100 متر فراشة بزمن 1:06.74 دقيقة.
كما تميز السباح تيمور ساليخوف «هاملتون أكواتكس» بتحقيق عدة مراكز أولى أبرزها في سباق 200 متر حرة بزمن 2:03.68 دقيقة، و200 متر فردي متنوع بزمن 2:21.36 دقيقة، و100 متر فردي متنوع بزمن 1:06.88 دقيقة.

