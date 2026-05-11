ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب



الرباط (وام)

شهدت منافسات الجولة الثالثة من النسخة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي أُقيمت على مدى يومي السبت والأحد في «المعهد الوطني للخيول، ولي العهد الأمير مولاي الحسن دار السلام بالعاصمة المغربية الرباط»، ختاماً مميزاً بمشاركة 179 خيلاً تعود لنحو 50 مالكاً من داخل المغرب وخارجه، وسط منافسات اتسمت بمستوى رفيع من التحدي والإثارة.

وتقام سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية دعماً لقطاع الخيل العربية في جميع قارات العالم، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات وريادتها في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل باعتباره جزءاً من الهوية الوطنية والثقافية للدولة، إلى جانب دعم الملاك والمربين والارتقاء بمستويات الإنتاج وبرامج التربية على مستوى العالم.

وتضمنت المنافسات فئات متعددة شملت الأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، إضافة إلى منافسات الأفراس والفحول، وسط مستويات فنية متميزة عكست جودة الإنتاج والتطور المتواصل في برامج التربية والعناية بالخيل العربية.

وحضر الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين كل من العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وعمر الصقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، والحبيب مرزاق مندوب معرض الفرس للجديدة، وإدريس طارق الكاتب العام للجمعية الملكية المغربية للخيول العربية الأصيلة.

وفازت «آية شمس» لبوزوبع محسن باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وحلت رفيقتها في المربط «أصايل شمس» في المركز الثاني ونالت الفضة، فيما ذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى «هبة الزهراء» لإيت رباي رضوان.

وحصدت «إيلاف إم إي» للعطواني محمد اللقب الذهبي للمهرات، فيما نالت «سوار بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة اللقب الفضي، بينما حصلت «ألين إم إي» لمحمد العطواني على اللقب البرونزي.

وواصلت خيول محمد العطواني تألقها بعد فوز «أميرة إم إي» باللقب الذهبي للأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ليلى بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة، فيما حلت ثالثة ونالت البرونزية «دروت بوزنيقة»، وهي أيضاً للحريسة الملكية.

وانتزع «إيسان غزال» لمصطفى بلفقيه اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «تاج بوزنيقة» للحرسة الملكية بوزنيقة، بينما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «حازم إم إي» للعطواني محمد.

وتصدرت خيول العطواني محمد بطولة الأمهار، حيث نال «يامين إم إي» اللقب الذهبي، تلاه في الوصافة ونال الفضة رفيقه «لبيب إم إي»، فيما حل ثالثاً ونال البرونزية «منارة وحيد» لبن لفقيه كريم.

وتُوّج «نهاد بوزنيقة» للحريسة الملكية باللقب الذهبي لفئة الفحول، تاركاً الوصافة واللقب الفضي ل «وسيم الأصيل» لغزلاني إدريس، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «عصمان إم إي» لمصطفى بن لفقيه.

ويُذكر أن أستراليا استضافت الجولة الأولى من النسخة الثالثة خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2026، فيما استضافت مملكة البحرين الجولة الثانية يومي 25 و26 أبريل الماضي، بينما تستضيف الولايات المتحدة الأميركية الجولة الرابعة خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر المقبل، ثم تستضيف الصين الجولة الخامسة يومي 6 و7 أكتوبر، على أن تُقام الجولة السادسة في إيطاليا يومي 7 و8 نوفمبر، وتُختتم منافسات النسخة الثالثة في البرازيل يوم 14 نوفمبر 2026.

وتجسد سلسلة كأس الإمارات العالمي للخيول العربية، التزام دولة الإمارات الراسخ بالحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة وترسيخ مكانتها العالمية، من خلال دعم الملاك والمربين، وتعزيز برامج التربية والإنتاج، بما يسهم في صون هذا الموروث التاريخي للأجيال القادمة، ويؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لعروض جمال الخيل العربية.