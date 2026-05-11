«ألعاب القوى» يتوج الوصل و«الشارقة للمرأة» بلقبي بطولة الإمارات



دبي (وام)

اختتم اتحاد العاب القوى أمس، منافسات بطولة كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية لفئتي الذكور والإناث، على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة.

وفاز نادي الوصل بلقب منافسات العموم، محرزاً 16 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات، برصيد 9 ميداليات، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، بينما فاز نادي أبوظبي بلقب الشابات محرزاً 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات، وفضية.

وحقق نادي حتا لقب فئة الشباب محرزاً 7 ميداليات ذهبية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الناشئات برصيد 14 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتان، وذهب المركز الأول في فئة الأشبال بنين إلى نادي أبوظبي، محرزاً 10 ميداليات، بواقع 6 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية.

وتصدر الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الأشبال بنات، محققاً 22 ميدالية، منها 11 ذهبية، و8 فضيات، و3 برونزيات، وهيمن نادي النصر على فئة الناشئين محرزاً 9 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، و2 فضية، و2 برونزية.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، ومحمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس الاتحاد، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وجميلة عبدالله، عضو مجلس الإدارة.

وقال الخياط إن البطولة الأخيرة في الموسم شهدت مستويات مميزة، وتسجيل أرقام شخصية جديدة، مشيراً إلى التفاعل الواسع مع البطولات، وحرص مجلس إدارة الاتحاد على اكتشاف المواهب، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الممارسين.

بدوره أكد آل علي، أهمية المشاركات المقبلة لمنتخبنا الوطني انطلاقا من دورة الألعاب الخليجية المقامة حالياً بالدوحة، والبطولة الآسيوية في هونج كونج تحت 20 عاماً في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بالإضافة إلى البطولات العربية تحت 16، و18 و23 عاماً، خلال الأشهر القادمة، لاسيما بعد النتائج المميزة في البطولة العربية بتونس، وحصد 10 ميداليات منها 5 ذهبيات.