الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب القوى» يتوج الوصل و«الشارقة للمرأة» بلقبي بطولة الإمارات

«ألعاب القوى» يتوج الوصل و«الشارقة للمرأة» بلقبي بطولة الإمارات
11 مايو 2026 22:00


دبي (وام)
اختتم اتحاد العاب القوى أمس، منافسات بطولة كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية لفئتي الذكور والإناث، على مضمار نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة.
وفاز نادي الوصل بلقب منافسات العموم، محرزاً 16 ميدالية، منها 8 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات، وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات، برصيد 9 ميداليات، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، بينما فاز نادي أبوظبي بلقب الشابات محرزاً 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات، وفضية.
وحقق نادي حتا لقب فئة الشباب محرزاً 7 ميداليات ذهبية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الناشئات برصيد 14 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتان، وذهب المركز الأول في فئة الأشبال بنين إلى نادي أبوظبي، محرزاً 10 ميداليات، بواقع 6 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية.
وتصدر الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الأشبال بنات، محققاً 22 ميدالية، منها 11 ذهبية، و8 فضيات، و3 برونزيات، وهيمن نادي النصر على فئة الناشئين محرزاً 9 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، و2 فضية، و2 برونزية.
وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، ومحمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس الاتحاد، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وجميلة عبدالله، عضو مجلس الإدارة.
وقال الخياط إن البطولة الأخيرة في الموسم شهدت مستويات مميزة، وتسجيل أرقام شخصية جديدة، مشيراً إلى التفاعل الواسع مع البطولات، وحرص مجلس إدارة الاتحاد على اكتشاف المواهب، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الممارسين.
بدوره أكد آل علي، أهمية المشاركات المقبلة لمنتخبنا الوطني انطلاقا من دورة الألعاب الخليجية المقامة حالياً بالدوحة، والبطولة الآسيوية في هونج كونج تحت 20 عاماً في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بالإضافة إلى البطولات العربية تحت 16، و18 و23 عاماً، خلال الأشهر القادمة، لاسيما بعد النتائج المميزة في البطولة العربية بتونس، وحصد 10 ميداليات منها 5 ذهبيات.

أخبار ذات صلة
«اتحاد القوس والسهم» يتوّج الفائزين في «كأس الإمارات» بالفجيرة
50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى
ألعاب القوى
فريق الوصل
الشارقة لرياضة المرأة
اتحاد ألعاب القوى
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات
الرياضة
شرطة دبي تكرم الفائزين بسباق الروح الإيجابية للدراجات
اليوم 23:49
الذكاء الاصطناعي مساعد واعد في أقسام الطوارئ
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي مساعد واعد في أقسام الطوارئ
اليوم 23:44
جانب من الورشة
علوم الدار
«دبي للصحافة» يستضيف ورشة عن الذكاء الاصطناعي وأثره في تعزيز الإبداع الإعلامي
اليوم 23:24
عبد الرحمن أبو زهرة
الترفيه
وفاة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن 92 عاما
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©