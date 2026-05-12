«نجل لخضر بلومي» يقرب هال سيتي من «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

تأهل فريق هال سيتي لنهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 2 / صفر على مضيفه ميلوول في إياب الدور قبل النهائي.

وكان الفريقان تعادلا من دون أهداف في مباراة الذهاب بمعقل هال سيتي، يوم الجمعة الماضي.

وفي الإياب، انتزع الضيوف بطاقة التأهل بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما بشير بلومي (نجل الأسطورة الجزائري لخضر بلومي) وجو جيلهاردت في الدقيقتين 64 و79.

وينتظر هال سيتي في المباراة النهائية لملحق الصعود التي ستقام يوم 23 مايو على ملعب ويمبلي، الفائز من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي بين ميدلزبره وساوثهامبتون، مساء الثلاثاء.

وكان الفريقان تعادلا من دون أهداف في مباراة الذهاب على ملعب ميدلزبره يوم السبت الماضي.

وكان هال سيتي أنهى موسمه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي باحتلال المركز السادس، آخر البطاقات المؤهلة لملحق الصعود، بعدما جمع 73 نقطة بعد 46 جولة متخلفاً بفارق 10 نقاط عن ميلوول ثالث الترتيب.

وانتزع هال سيتي بطاقة الملحق في الجولة الأخيرة، بينما صعد فريقا كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني، بينما تقام مرحلة الملحق بنظام الإقصائيات بين الفرق أصحاب المراكز من الثالث للسادس.

وصعد هال سيتي لنهائي الملحق بعد 12 شهراً فقط من تفادي شبح الهبوط للدرجة الثالثة في الموسم الماضي متفوقاً بفارق الأهداف في الجولة الأخيرة.

ويتسلح الفريق الملقب بالنمور بنجاحه في التأهل للدوري الإنجليزي من الملحق مرتين، ويطمح لهذا الإنجاز للمرة الثالثة، بينما عجز ميلوول مجدداً عن الصعود بعد انتظار دام 36 عاماً.