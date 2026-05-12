الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تعادل جيرونا يرسل أوفييدو إلى الدرجة الثانية

12 مايو 2026 08:48

مدريد(د ب أ)
انتزع جيرونا نقطة ثمينة بالتعادل 1/ 1 خارج أرضه أمام رايو فايكانو، في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
كانت الإثارة حاضرة في اللحظات الأخيرة، حيث تقدم فايكانو بهدف سجله ألكسندر زورافسكي في الدقيقة 86.
وأدرك الفريق الكتالوني التعادل بهدف كريستيان ستواني في الدقيقة 90، ليحصل جيرونا على نقطة ثمينة في كفاحه لتفادي الهبوط.
رفع جيرونا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع عشر مبتعداً بفارق نقطتين عن منطقة الخطر، وذلك قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة.
ولكن هذا التعادل أكد هبوط ريال أوفييدو متذيل الترتيب (29 نقطة) في المركز العشرين، ليكون أول الهابطين للدرجة الثانية هذا الموسم.
في المقابل، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»
4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
