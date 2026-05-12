الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«العملية 6» تضع أوتشوا مع ميسي ورونالدو في قائمة الأساطير

12 مايو 2026 09:51

مكسيكو سيتي (رويترز)
أعلن حارس مرمى المكسيك ​جييرمو أوتشوا انضمامه إلى معسكره التدريبي الأخير مع المنتخب الوطني، إذ يقترب اللاعب ⁠المخضرم من المشاركة للمرة السادسة على ​الأرجح في كأس العالم الشهر ​المقبل.
ومن ‌المتوقع على نطاق ⁠واسع ​ضم الحارس (40 عاماً) إلى تشكيلة المدرب خافيير أجيري لبطولة كأس العالم، التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع ‌الولايات المتحدة وكندا في الفترة من ‌11 يونيو إلى 19 يوليو.
وكتب أوتشوا على مواقع التواصل ​الاجتماعي أمس الاثنين: «لم يكن ارتداء هذا القميص مرة أخرى أمراً عادياً أبداً... بل شرف». 
وأضاف: «يبدأ اليوم معسكر التدريب الأخير لي. ‌لكنني أرى الأمر بشكل ​مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس الحماس الذي كان ​يشعر به ‌الطفل ⁠الذي ‌حلم يوماً بالدفاع عن ‌هذا الشعار».
من المقرر أن يصبح أوتشوا أحد ⁠اللاعبين القلائل الذين يشاركون في ست ​بطولات كأس العالم، إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن مثّل المكسيك سابقاً في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 ​وروسيا 2018 وقطر 2022.

