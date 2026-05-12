الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك

«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
12 مايو 2026 10:33

الجزائر (د ب أ)
اختير أشرف عبادة، مدافع نادي اتحاد العاصمة والمنتخب الجزائري لكرة القدم، أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2025/ 2026، خلال النسخة الثانية من جوائز «ديزاد بست» التي نظّمها الموقع الرياضي «ديزاد ماتش».
وتقدم عبادة، كلٌّ من زين الدين بلعيد، مدافع نادي شبيبة القبائل، ومحمد بن خماسة، لاعب خط وسط مولودية الجزائر بطل الدوري.
وساهم عبادة، الذي انتقل إلى صفوف اتحاد الجزائر في فترة الانتقالات الشتوية قادماً إليه من جمعية أولمبي الشلف، في تتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه، وبلوغ نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية، وهو ما يحفّز الفريق ويزيد من دوافعه قبل لقاء الزمالك، بلقاء العودة في نهائي الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل.
كما تُوِّج زميله أسامة بن بوط، بجائزة أفضل حارس مرمى. ومولودية الجزائر بجائزة أفضل فريق، والذي حصد أيضاً جائزة أفضل جمهور.
وعادت جائزة أفضل لاعب أجنبي لمدافع اتحاد الجزائر الكاميروني شي مالون، متفوقاً على التونسي محمد علي بن حمودة، مهاجم شباب بلوزداد، والإيفواري أرتور بادا، لاعب خط وسط شبيبة القبائل.
واقتسم منير زغدود، مدرب نجم بن عكنون، وعبد القادر عمراني مدرب شبيبة الساورة، جائزة أفضل مدرب محلي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب أجنبي إلى السنغالي لامين ندياي، المدير الفني لاتحاد العاصمة.
أما جائزة أفضل مدرب جزائري ينشط في الخارج، فعادت إلى لخضر عجالي، مدرب هافيا كوناكري الغيني، على حساب عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد طنجة المغربي، وسليمان رحو، مدرب تي بي مازيمبي الكونغولي.
وتُوِّج باديس بوعمامة، لاعب نجم بن عكنون بجائزة أفضل لاعب صاعد، وخلود أورناني، نجمة نادي أولمبيك أقبو بجائزة أفضل لاعبة، ووليد رياش، من نادي القصر، بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم للصالات.
وخصّ المنظمون، المنتخب الجزائري الأول بجائزة خاصة نتيجة تأهله إلى مونديال 2026، إلى جانب شخصيات أخرى، بينهم حكم الساحة مصطفى غربال، ومساعداه مقران قوراري، وأكرم زرهوني، الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

أخبار ذات صلة
الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية
الزمالك يصطحب «الأيقونة» بيزيرا إلى الجزائر رغم الإصابة
اتحاد العاصمة
الزمالك
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة: مخ الإنسان يستمر في التعلم حتى في غياب الوعي
اليوم 10:35
«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
الرياضة
«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
اليوم 10:33
قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»
الرياضة
قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»
اليوم 10:21
4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
اقتصاد
4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
اليوم 10:18
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
الرياضة
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©