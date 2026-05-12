«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك

الجزائر (د ب أ)

اختير أشرف عبادة، مدافع نادي اتحاد العاصمة والمنتخب الجزائري لكرة القدم، أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2025/ 2026، خلال النسخة الثانية من جوائز «ديزاد بست» التي نظّمها الموقع الرياضي «ديزاد ماتش».

وتقدم عبادة، كلٌّ من زين الدين بلعيد، مدافع نادي شبيبة القبائل، ومحمد بن خماسة، لاعب خط وسط مولودية الجزائر بطل الدوري.

وساهم عبادة، الذي انتقل إلى صفوف اتحاد الجزائر في فترة الانتقالات الشتوية قادماً إليه من جمعية أولمبي الشلف، في تتويج اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه، وبلوغ نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية، وهو ما يحفّز الفريق ويزيد من دوافعه قبل لقاء الزمالك، بلقاء العودة في نهائي الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل.

كما تُوِّج زميله أسامة بن بوط، بجائزة أفضل حارس مرمى. ومولودية الجزائر بجائزة أفضل فريق، والذي حصد أيضاً جائزة أفضل جمهور.

وعادت جائزة أفضل لاعب أجنبي لمدافع اتحاد الجزائر الكاميروني شي مالون، متفوقاً على التونسي محمد علي بن حمودة، مهاجم شباب بلوزداد، والإيفواري أرتور بادا، لاعب خط وسط شبيبة القبائل.

واقتسم منير زغدود، مدرب نجم بن عكنون، وعبد القادر عمراني مدرب شبيبة الساورة، جائزة أفضل مدرب محلي، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب أجنبي إلى السنغالي لامين ندياي، المدير الفني لاتحاد العاصمة.

أما جائزة أفضل مدرب جزائري ينشط في الخارج، فعادت إلى لخضر عجالي، مدرب هافيا كوناكري الغيني، على حساب عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد طنجة المغربي، وسليمان رحو، مدرب تي بي مازيمبي الكونغولي.

وتُوِّج باديس بوعمامة، لاعب نجم بن عكنون بجائزة أفضل لاعب صاعد، وخلود أورناني، نجمة نادي أولمبيك أقبو بجائزة أفضل لاعبة، ووليد رياش، من نادي القصر، بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم للصالات.

وخصّ المنظمون، المنتخب الجزائري الأول بجائزة خاصة نتيجة تأهله إلى مونديال 2026، إلى جانب شخصيات أخرى، بينهم حكم الساحة مصطفى غربال، ومساعداه مقران قوراري، وأكرم زرهوني، الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.