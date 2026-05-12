قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قدّم دونوفان ميتشل عرضاً تهديفياً قياسياً في الشوط الثاني وقاد كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 112-103 ومعادلته 2-2، في سلسلة مواجهتهما ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وتألق ميتشل مُسجّلاً 39 نقطة في الشوط الثاني قبل أن ينهي المباراة برصيد 43 نقطة، إلى جانب خمس متابعات وتمريرتين حاسمتين، فيما أضاف جيمس هاردن 24 نقطة، فأعاد كافالييرز السلسلة المؤلفة من سبع مباريات إلى نقطة الصفر، أمام مدرجات ممتلئة في روكيت أرينا في كليفلاند.

وكانت هذه المباراة الثالثة توالياً التي يسجّل فيها ميتشل 30 نقطة أو أكثر، في سلسلة أداء لافتة ساعدت كليفلاند على استعادة التوازن من تأخره بخسارتين متتاليتين في السلسلة.

كما عادل عرض ميتشل، بتسجيله 39 نقطة في الشوط الثاني، الرقم القياسي في إن بي إيه لأكبر عدد من النقاط في شوط واحد خلال مباراة في الأدوار الإقصائية، وهو الرقم الذي سجّله إريك فلويد لاعب جولدن ستايت عام 1987.

وبدا ديترويت في طريقه إلى حسم المباراة الرابعة والتقدم 3-1 في السلسلة خلال الدقائق الأولى، بعدما تقدم 56-52 مع نهاية الشوط الأول، لكن ميتشل الذي اختير سبع مرات لمباراة كل النجوم، تولى زمام الأمور بأداء استثنائي في الربع الثالث، مُسجلاً 21 نقطة، فيما أطلق كليفلاند سلسلة مذهلة من 25-0 قلبت مجرى المباراة رأساً على عقب، ومنحت أصحاب الأرض تقدّماً 75-58 كان حاسماً في نهاية المطاف.

وواصل ميتشل سيل النقاط في الربع الأخير، مضيفاً 18 نقطة أخرى، في وقت عانى فيه ديترويت من مجاراة هذا السيل الهجومي، مع تقييد كايد كانينغهام بسبع نقاط فقط في الربعين الثالث والرابع.

وأنهى كانينغهام، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم، المباراة برصيد 19 نقطة، فيما تصدّر البديل كاريس ليفرت قائمة مسجّلي بيستونز برصيد 24 نقطة.

وتعود السلسلة الآن إلى ديترويت لخوض المباراة الخامسة غداً الأربعاء.

وكرّس أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب تفوّقه على لوس أنجلوس ليكرز في نصف نهائي المنطقة الغربية، بفوز رابع توالياً بنتيجة 115-110 فحسم تأهله إلى النهائي في مباراة قد تكون الأخيرة في مسيرة «الملك» ليبرون جيمس.

وسجّل النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر 35 نقطة، وساهم بشكل كبير في تحقيق حامل اللقب لرباعية ثانية توالياً، بعدما حسم الدور الأول على حساب فينيكس صنز بالنتيجة ذاتها.

ولا يزال نجم ليكرز جيمس (41 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد هذا الموسم، لم يعلن بعد، ما إذا كان يعتزم العودة لخوض موسم رابع وعشرين في الموسم المقبل.

وسيواجه أوكلاهوما سيتي في نهائي الغرب الفائز من مواجهة سان أنتونيو سبيرز ومينيسوتا تمبروولفز (يتعادل الفريقان 2-2).

وشكّلت خسارة الاثنين نهاية المحاولة الأخيرة لجيمس، أيقونة ليكرز، لإحراز لقبه الخامس في إن بي إيه، مختتماً موسمه الثالث والعشرين القياسي بنهاية مخيّبة.

وكان حشد من نجوم هوليوود، من بينهم ليوناردو دي كابريو وشون بن وإيدي مورفي، احتشدوا على مقاعد الصف الأول في صالة كريبتو.كوم أرينا، على أمل أن يتمكن جيمس من مساعدة ليكرز على تفادي الإقصاء.

وسجّل جيمس 24 نقطة مع 12 متابعة لم تكن كافية لإنعاش آمال فريقه.