الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دراسة: مخ الإنسان يستمر في التعلم حتى في غياب الوعي

صورة موضوعية
12 مايو 2026 10:35

كشفت دراسة أميركية أن مخ الإنسان يستطيع الاستمرار في التعلم ومعالجة النصوص اللغوية حتى في حالات الغياب عن الوعي.
ووجد فريق بحثي من جامعات بايلور وكولومبيا ورايس وهارفارد ومؤسسات بحثية أخرى في الولايات المتحدة أن العقل البشري يستطيع التعامل مع اللغة حتى إذا كان الشخص تحت تأثير المخدر الكلي.
وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "نيتشر" المتخصصة في الأبحاث العلمية سبعة مرضى يخضعون لجراحات لعلاج الصرع، حيث استخدم الباحثون مسبارا من نوع خاص، بعد تخديرهم بشكل كامل، وذلك لقياس أنشطة المخ في منطقة الحصين، وهي الجزء المسؤول عن الذاكرة في مخ الانسان.

ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية في الحصين تستطيع التعرف على النبرات الصوتية المختلفة أثناء تخدير المريض، وأن هذه المقدرة كانت تتزايد بمرور الوقت. وخلال التجربة، بدأ الباحثون في قراءة نصوص من قصص قصيرة للمرضى أثناء غيابهم عن الوعي. ووجد الباحثون من خلال قياس النشاط العصبي للمخ أن عقل المرضى استطاع التمييز بين أنماط الحديث المختلفة والتعرف على الأسماء والأفعال والصفات.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن المخ البشري، أثناء تخدير المريض، كان يستطيع التعرف على الكلمات التالية قبل حتى النطق بها خلال التجربة، وهي خاصية عادة ما ترتبط لدى الانسان بالتيقظ والانتباه.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في علاج المرضى المصابين بمشكلات صحية مثل جلطات المخ وغيرها.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية قولهم إن هذه النتائج تسري فقط على نوع معين من مواد التخدير وجزء معين أيضا من المخ، وقد لا يسري في حالات النوم الطبيعي أو الغيبوبة.

 

المصدر: وكالات
مخ الإنسان
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة: مخ الإنسان يستمر في التعلم حتى في غياب الوعي
اليوم 10:35
«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
الرياضة
«ديزاد بست» ترفع معنويات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك
اليوم 10:33
قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»
الرياضة
قمة كليفلاند وبيستونز إلى نقطة الصفر وثاندر يطيح «رفاق ليبرون»
اليوم 10:21
4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
اقتصاد
4 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول
اليوم 10:18
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
الرياضة
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
اليوم 09:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©