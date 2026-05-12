«الجودو» يعلن موعد إغلاق التسجيل لبطولة «حصّنتك يا وطن»

أبوظبي (الاتحاد)

حدّد اتحاد الجودو يوم غد الأربعاء موعداً لختام التسجيل لبطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين تحت 18 و15 سنة (من الجنسين)، والتي ينظّمها الاتحاد بمقره في بني ياس «تحت شعار- حصّنتك يا وطن»، يومي 16 و17 مايو الحالي، في ختام موسم الاتحاد.

وتقام البطولة من منطلق حرص واهتمام الاتحاد بالفئات العمرية للجودو، باعتبارها الرافد الحقيقي لمستقبل اللعبة، خصوصاً أن تلك الفئة ينتظرها مشاركات خارجية، أبرزها بطولة كأس طشقند للناشئين للجودو، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند يومي 28 و29 مايو الحالي، والتي يشارك فيها الاتحاد بعدد 5 لاعبين صاعدين في مختلف الأوزان.

ويشهد اليوم الأول للبطولة، إقامة منافسات فئة الأشبال تحت 15 عاماً (ذكور وفتيات) للمواطنين والمقيمين (فقط) دون مشاركات خارجية، وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز ما يثبت الإقامة للمقيمين.

وتقام إجراءات الميزان للمشاركين يوم الجمعة بمقر الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتجري منافسات فئة الناشئين والناشئات، بنفس شروط المشاركة الأولى للمواطنين والمقيمين، علي أن تقام إجراءات الوزن يوم السبت بمقر الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما تبدأ المنافسات صباح السبت وتستكمل في اليوم التالي.