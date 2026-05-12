الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يعلن موعد إغلاق التسجيل لبطولة «حصّنتك يا وطن»

«الجودو» يعلن موعد إغلاق التسجيل لبطولة «حصّنتك يا وطن»
12 مايو 2026 10:47

أبوظبي (الاتحاد)
حدّد اتحاد الجودو يوم غد الأربعاء موعداً لختام التسجيل لبطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين تحت 18 و15 سنة (من الجنسين)، والتي ينظّمها الاتحاد بمقره في بني ياس «تحت شعار- حصّنتك يا وطن»، يومي 16 و17 مايو الحالي، في ختام موسم الاتحاد.
وتقام البطولة من منطلق حرص واهتمام الاتحاد بالفئات العمرية للجودو، باعتبارها الرافد الحقيقي لمستقبل اللعبة، خصوصاً أن تلك الفئة ينتظرها مشاركات خارجية، أبرزها بطولة كأس طشقند للناشئين للجودو، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند يومي 28 و29 مايو الحالي، والتي يشارك فيها الاتحاد بعدد 5 لاعبين صاعدين في مختلف الأوزان.
ويشهد اليوم الأول للبطولة، إقامة منافسات فئة الأشبال تحت 15 عاماً (ذكور وفتيات) للمواطنين والمقيمين (فقط) دون مشاركات خارجية، وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز ما يثبت الإقامة للمقيمين.
وتقام إجراءات الميزان للمشاركين يوم الجمعة بمقر الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
وتجري منافسات فئة الناشئين والناشئات، بنفس شروط المشاركة الأولى للمواطنين والمقيمين، علي أن تقام إجراءات الوزن يوم السبت بمقر الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، فيما تبدأ المنافسات صباح السبت وتستكمل في اليوم التالي.

أخبار ذات صلة
معروف يحصد برونزية الجودو في بطولة أستانا
«جودو الإمارات» يبصم على اليوم الأول من «أستانا جراند سلام» بفضية
اتحاد الجودو
نادي الشارقة الرياضي
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
علوم الدار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
اليوم 13:15
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
الرياضة
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
اليوم 13:15
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
اليوم 13:13
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
الرياضة
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
اليوم 13:00
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
الأخبار العالمية
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©