هل أنهى أرسنال السباق على لقب الدوري الإنجليزي؟.. الأرقام تُجيب

معتز الشامي (أبوظبي)

خطا أرسنال خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه المثير على وستهام، بهدف دون رد، في ملعب لندن، بالجولة السادسة والثلاثين. فهل انتهى سباق لقب البريميرليج؟.

وبهذا الفوز، وسّع أرسنال فارق الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 5 نقاط، بعد أن تقلص إلى نقطتين فقط، بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء فوز أرسنال أمام وستهام، الذي خاض 6 مباريات متتالية دون هزيمة على أرضه في الدوري. وكانت هذه أطول سلسلة مباريات دون هزيمة على أرضه منذ سلسلة 15 مباراة متتالية دون خسارة بين سبتمبر 2015 وأبريل 2016، حين كان يلعب مبارياته على ملعب أبتون بارك. وبعبارة أخرى، كانت هذه المباراة بمثابة عقبة كبيرة أمام أرسنال.

وبعد مباراة عصيبة، نجح أرسنال في تجاوز هذه العقبة، وأصبح على بُعد فوزين فقط من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

وترى شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن هذه خطوة هائلة نحو حسم المنافسة على اللقب. قبل بداية الأسبوع، كان أرسنال مرشّحاً للفوز باللقب بنسبة 86%، وبعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد، انخفضت فرص أرسنال إلى 78.1%، لكن بعد فوزه على وستهام، ارتفعت فرصه في الفوز بالبريميرليج إلى 87.2%.

وتتوقع «أوبتا» أيضاً فوز أرسنال في مبارياته المتبقية، حيث سيستضيف بيرنلي الهابط بعد أسبوع، قبل رحلة أخيرة إلى سيلهرست بارك لمواجهة كريستال بالاس، الذي سيكون تركيزه منصبّاً بالكامل على أول نهائي أوروبي كبير له، والذي سيقام بعد أيام قليلة فقط عندما يواجه رايو فايكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويُعد أرسنال المرشح الأوفر حظاً للفوز في كلتا المباراتين. وإذا فعل ذلك، سينهي انتظاره الذي دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

ولم ينتهِ سباق اللقب بعد، حيث شهد السباق منعطفاً حاسماً عندما تعثّر مان سيتي أمام إيفرتون، وكاد يتعثر أرسنال أمام وستهام في اللحظات الأخيرة من المباراة، لولا مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR). مع ذلك، لو كان أرسنال سيتعثر، لكانت هذه المباراة هي الأقرب لذلك. فبعد فوزه على وستهام، بات قريباً جداً من حسم اللقب.