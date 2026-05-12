يامال يقهر أرقام رونالدو في 4 مواسم فقط!

معتز الشامي (أبوظبي)

تجاوز لامين يامال، الموهبة الصاعدة في برشلونة، رصيد أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، من ألقاب الدوري الإسباني.

وكان يامال قد فاز رسمياً بلقب الدوري الإسباني الممتاز مرتين، وهو نفس عدد مرات فوز رونالدو خلال سنواته التسع في العاصمة. وقد حقّق هذا الإنجاز وهو في السابعة عشرة من عمره فقط، وتجاوز الآن رصيد رونالدو من ألقاب الدوري الإسباني قبل بلوغه التاسعة عشرة من عمره.

وللإنصاف، كان لقب يامال الأول في الدوري الإسباني بمثابة إجراء شكلي، فقد لعب 7 دقائق فقط - مشاركة قصيرة وحيدة كبديل ليساهم في تحقيق فوز ساحق 4-0 على ريال بيتيس - في موسم 2022/ 23، الذي فاز به برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وبغضّ النظر عن الجانب الفني، كان انضمام يامال إلى الفريق الأول بقيادة تشافي وظهوره الأول في سنٍّ مبكرة إنجازاً كبيراً. مع تلك المباراة الأولى ضد ريال بيتيس، أصبح خامس أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاماً و9 أشهر و16 يوماً، إضافة إلى كونه أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة منذ أكثر من قرن.

وانتزع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني من برشلونة في موسم تألق يامال الحقيقي 2023/ 24، لكنه منذ ذلك الحين أصبح أحد أفضل وأهم لاعبي الفريق تحت قيادة هانسي فليك.

وتألق هذا الشاب، لا سيما في الأشهر الأخيرة، حيث حقق برشلونة بقيادة فليك الثلاثية المحلية الموسم الماضي، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء ذلك الموسم بعد دوره البارز في فوز إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024.

وهو يواصل التطور والتحسن. هذا الموسم، سجّل يامال أفضل رصيد له في مسيرته، بواقع 16 هدفاً و12 تمريرة حاسمة، رغم غيابه عن الأسابيع القليلة الماضية بسبب الإصابة.

وفي غيابه، حقق برشلونة 3 انتصارات على خيتافي وأوساسونا وريال مدريد، والذي حسم اللقب لصالح برشلونة مرة أخرى، وبذلك، حصد يامال لقبه الثالث.

وهذا أمر مثير مع الأخذ في الاعتبار أن يامال لن يبلغ التاسعة عشرة من عمره حتى الصيف، وأن هذا هو موسمه الرابع فقط في الدوري الإسباني.

وأمضى رونالدو 9 مواسم مع ريال مدريد، بعد أن أصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي عام 2009، حيث سجّل 311 هدفاً في 292 مباراة فقط في الدوري الإسباني الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي للنادي، لكنه فاز باللقب مرتين فقط (2011/ 12 - 2016/ 17)، مع العلم أنه فاز بـ 4ألقاب في دوري أبطال أوروبا كلاعب في ريال مدريد.

وتفوّق برشلونة، بقيادة ليونيل ميسي، على ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات خلال فترة رونالدو هناك، بينما فاز أتلتيكو مدريد باللقب مرة واحدة في موسم 2013/ 14.