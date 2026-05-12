سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد بلقب بطولة «هوكي الجليد 5 ميجا» للسيدات، التي أقيمت في هونج كونج، عقب فوزه المثير على فريق «ويهو إيلييت» من هونج كونج صاحب الأرض والجمهور، بالهدف الذهبي في المباراة النهائية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية.

وقدّم فريق الظبي مشواراً مميزاً في البطولة، بعدما نجح في تجاوز خمسة فرق، ليحصد لقب المستوى «A» للسيدات، في بطولة شهدت مشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.

وأكد خالد الحبسي، مدير الفريق، أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي كانا مفتاح التفوق خلال منافسات البطولة، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرتها اللاعبات طوال المباريات.

كما ثمّن الحبسي الدعم المستمر الذي يقدمه نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة هوكي الجليد النسائية الإماراتية وقدرتها على المنافسة قارياً.