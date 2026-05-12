الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»

سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
12 مايو 2026 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
تُوِّج فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد بلقب بطولة «هوكي الجليد 5 ميجا» للسيدات، التي أقيمت في هونج كونج، عقب فوزه المثير على فريق «ويهو إيلييت» من هونج كونج صاحب الأرض والجمهور، بالهدف الذهبي في المباراة النهائية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية.
وقدّم فريق الظبي مشواراً مميزاً في البطولة، بعدما نجح في تجاوز خمسة فرق، ليحصد لقب المستوى «A» للسيدات، في بطولة شهدت مشاركة نخبة من أقوى الفرق الآسيوية.
وأكد خالد الحبسي، مدير الفريق، أن الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي كانا مفتاح التفوق خلال منافسات البطولة، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرتها اللاعبات طوال المباريات.
كما ثمّن الحبسي الدعم المستمر الذي يقدمه نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة هوكي الجليد النسائية الإماراتية وقدرتها على المنافسة قارياً.

أخبار ذات صلة
شهادة كوفيد مزوّرة في الأولمبياد الشتوي 2022
نادي أبوظبي للألعاب الشتوية
هوكي الجليد
آخر الأخبار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
علوم الدار
الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
اليوم 13:15
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
الرياضة
الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة
اليوم 13:15
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
قائد حرس الرئاسة يستقبل الأمين العام لاتحاد الكرة
اليوم 13:13
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
الرياضة
سيدات «الظبي لهوكي الجليد» يحلقن بلقب «هونج كونج 5 ميجا»
اليوم 13:00
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
الأخبار العالمية
تنسيق أوروبي للتعامل مع تفشي فيروس "هانتا"
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©