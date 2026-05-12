الوصل يكتب التاريخ في «معقل الفخر» ببطاقة النخبة

معتز الشامي (أبوظبي)

أثبت الوصل شخصيته الكبيرة وقدرته على العودة من أصعب الظروف، بعدما نجح «الإمبراطور» في قلب تأخره بهدف أمام الجزيرة إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين.

ليحسم «الفهود» واحدة من أهم مواجهات الموسم، وينفرد بالمركز الثالث المؤهل آسيوياً، ويؤكد نجاح المدرب البرتغالي روي فيتوريا في فرض تفوّقه التكتيكي على ملعب الجزيرة وبين جماهيره.

وسيتعيّن عليه الانتظار لنتيجة نهائي كأس رئيس الدولة يوم 22 الجاري، لمعرفة موقعه في المشاركة القارية، بحيث يتأهل مباشرة إلى النخبة في حال فوز العين باللقب، بينما يحصد بطاقة في الدور التمهيدي للنخبة في حال فوز الجزيرة باللقب.

ويضع الوصل التأهل إلى النخبة ضمن أهدافه التي تعاقد بسببها مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعقد يمتدّ لنهاية الموسم المقبل، ليواصل بناء مشروع عودة الوصل للمنافسة المحلية والقارية.

وكشفت أرقام «أوبتا» حجم التفوق الوصلاوي، إذ امتلك الفريق نسبة استحواذ بلغت 55.6% مقابل 44.4% للجزيرة، كما تفوّق في عدد التمريرات بـ348 تمريرة مقابل 268، إضافة إلى نجاحه في صناعة 17 محاولة هجومية، مقابل 10 فقط للجزيرة، مع 5 تسديدات على المرمى، مقابل اثنتين فقط لصاحب الأرض.

بينما تمثّل النجاح الأكبر لفيتوريا في قدرة الوصل على فرض اللعب من الأطراف والتحرك بعرض الملعب، حيث جاءت 64% من هجمات الفريق عبر الأطراف، مع نجاح لافت في المراوغات الفردية وصل إلى 11 مراوغة ناجحة، مقابل 4 فقط للجزيرة، وهو ما منح الوصل أفضلية واضحة في المواجهات الثنائية والتحولات السريعة.

كما نجح المدرب البرتغالي في تنشيط الجانب الهجومي عبر التبديلات، ليتحول اللقاء تدريجياً لمصلحة الوصل، خاصة بعد دخول فابيو ليما الذي لعب دور «المنقذ» أو البديل القاتل.

وجاءت البداية عبر سيكا سيديبي، الذي سجّل هدف التعادل عند الدقيقة 64، بعدما كان الأكثر تهديداً في صفوف الوصل بخمس محاولات هجومية، قبل أن يظهر فابيو ليما في الدقيقة 89 بهدف قاتل، منح الإمبراطور انتصاراً ثميناً ومستحقاً.

ولم يكن هدف ليما عادياً، بل حمل معه أرقاماً تاريخية مهمة، إذ أصبح هذا الهدف السادس الذي يسجّله كلاعب بديل في دوري المحترفين، كما أنه سجّل هدفين كبديل خلال آخر مباراتين، إضافة إلى وصوله إلى أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، ليؤكد أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الهجومية هذا الموسم.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط، بل حمل قيمة تاريخية أيضاً، بعدما حقق الوصل للمرة الأولى الفوز ذهاباً وإياباً أمام الجزيرة في موسم واحد بدوري المحترفين، في إنجاز يعكس التحول الكبير الذي صنعه الفريق هذا الموسم تحت قيادة فيتوريا.

أما الجزيرة، فرغم البداية الجيدة، إلا أنه عانى كثيراً في الشوط الثاني، بسبب التراجع البدني وفقدان السيطرة على وسط الملعب، مع ارتفاع معدل فقدان الكرة لدى عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم ميلسون الذي خسر الكرة 19 مرة خلال اللقاء، وهو ما استغله الوصل بذكاء لقلب المباراة والخروج بانتصار ثمين قد يساوي بطاقة العبور إلى آسيا.