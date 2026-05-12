العين على الدوري الذهبي.. منظومة «الزعيم» الهجومية تستعدّ للمعادلة التاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

بات العين قريباً أكثر من أي وقتٍ مضى من كتابة فصل تاريخي جديد في دوري أدنوك للمحترفين، ليس فقط عبر الاقتراب من التتويج باللقب، بل من خلال السعي لإنهاء الموسم بلا هزيمة، فيما يُعرف بـ«الدوري الذهبي»، بعدما وصل للمباراة الـ25 في الموسم الجاري دون هزيمة، وبعد عروضٍ هجومية قوية جعلت الزعيم الفريق الأكثر رعباً في المسابقة.

ووجّه العين رسالةً شديدة اللهجة لمنافسيه بعدما أمطر شباك الشارقة بخماسية في الجولة الماضية، قبل أن يكرر السيناريو نفسه أمام الظفرة بخماسية أيضاً، ليؤكد أن الفريق يعيش ذروة هجومية استثنائية في توقيت مثالي من الموسم.

وتشرح لغة الأرقام موقف العين الذي يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 65 نقطة من 25 مباراة دون أي خسارة، بعدما حقق 20 انتصاراً و5 تعادلات، مع تسجيل 58 هدفاً، كثاني أقوى هجوم في البطولة، لكنه الفريق الأكثر كفاءة أمام المرمى بنسبة تحويل فرص بلغت 15.5%، وهي الأفضل في الدوري.

وتبقى مباراة الفريق المقبلة بالدوري أمام دبا، ذات طبيعة خاصة، حيث يضمن الفوز بها حفاظ الفريق على الدوري من دون هزيمة، والوصول إلى النقطة 68 ليعادل رقم الجزيرة صاحب أعلى رصيد من النقاط في تاريخ دوري المحترفين، والذي وصل إلى 68 نقطة في موسم 2016-2017.

ويتمثل السر الأول في القوة الهجومية للعين في كودجو لابا، نجم العين وهداف الدوري الإماراتي بلا منازع، حيث سجّل المهاجم التوجولي 23 هدفاً «حتى الآن»، متصدراً لترتيب الهدافين، كما أنه اللاعب الأكثر تسديداً في المسابقة بـ95 محاولة، ما يعكس حجم حضوره وتأثيره داخل منطقة الجزاء.

لكن نجاح العين لا يتوقف عند لابا فقط، حيث يمنح سفيان رحيمي الخط الأمامي السرعة والحركة والقدرة على كسر التنظيم الدفاعي، بعدما ساهم بـ11 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة، بينما يبرز ماتياس بالاسيوس كالعقل المدبر، بعدما جمع بين 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة، إلى جانب تصدّره قائمة أكثر اللاعبين تمريراً في نصف ملعب المنافس.

أما كاكو روميرو، فيمنح الفريق جودة الربط وصناعة الحلول، بينما يشكّل عبد الكريم تراوري خياراً إضافياً يمنح المدرب مرونة هجومية كبيرة.

والمثير أن العين لا يسجل بطريقة واحدة، فالفريق أحرز 59% من أهدافه بالقدم اليمنى، و19% بالرأس، و19% بالقدم اليسرى، ما يجعل إيقافه مهمة شديدة التعقيد، كما أن 57% من أهدافه جاءت في الشوط الثاني، ما يعكس فريقاً يجيد استنزاف المنافس ثم توجيه الضربة القاضية.

والواقع أن العين لا يكتفي بالفوز في الدوري فحسب، بل يفرض هيبته بأسلوب هجومي مخيف، ومع استمرار هذه النسخة المرعبة له، يبدو أن السؤال لم يَعُد، هل يُتوَّج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين؟ بل: هل ينجح الزعيم في إنهاء الموسم بلا خسارة وصناعة إنجاز تاريخي؟

من جانبه أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدّمه الفريق أمام الظفرة، مشيداً بالروح الجماعية والتركيز العالي اللذين ظهر بهما اللاعبون خلال المواجهة.

وأوضح إيفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن العين فرض شخصيته منذ البداية ونجح في تقديم كرة قدم قوية، مؤكداً أن تسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول يعكس جودة الأداء والانضباط التكتيكي داخل أرضية الملعب.

وقال: «قدّمنا مباراة قوية جديدة، وبدأنا المواجهة بصورة مثالية، حيث سيطر الفريق على مجريات اللعب واستحق الفوز والنقاط الثلاث عن جدارة، وأنا سعيد جداً بما قدّمه اللاعبون وبالعمل الجماعي الذي ظهر طوال المباراة».