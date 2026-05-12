الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الريال واليوفي في الصدارة.. 7 ألقاب تفصل برشلونة عن قمة الألقاب!

12 مايو 2026 14:45

معتز الشامي (أبوظبي)
لم يكن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 مجرد بطولة جديدة تضاف إلى خزائنه، بل خطوة جديدة في سباق تاريخي بين أكبر أندية أوروبا على عرش الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المحلي.
برشلونة رفع رصيده إلى 29 لقباً في الدوري الإسباني، ليواصل مطاردة غريمه التاريخي ريال مدريد، لكن السؤال الأكبر الآن: أين يقف النادي الكتالوني مقارنة بعمالقة القارة الأوروبية؟ 
في صدارة القائمة، يتواجد عملاقان برصيد متساوٍ، هما ريال مدريد ويوفنتوس بـ36 لقباً لكل منهما، في صراع يعكس عقوداً طويلة من الهيمنة المحلية.
وحافظ ريال مدريد على حضوره التاريخي كالقوة الأكبر في الكرة الإسبانية، مستفيداً من إرث ممتدٍّ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بينما رسّخ يوفنتوس مكانته كملك الكرة الإيطالية، رغم العثرات التاريخية التي مرّ بها، أبرزها أزمة الكالتشوبولي التي هبط بسببها إلى الدرجة الثانية عام 2006.
ورغم تلك الضربة القاسية، عاد يوفنتوس سريعاً، بل وفرض واحدة من أعظم فترات الهيمنة في تاريخ الكرة الأوروبية بتحقيق 9 ألقاب دوري إيطالي متتالية، وهو رقم تاريخي.
وخلف الثنائي مباشرة، يقف بايرن ميونيخ بـ35 لقباً، في مشهد يؤكد سطوة النادي البافاري على الكرة الألمانية. فالفريق فاز بـ13 لقباً من آخر 14 موسماً، ما يجعله المرشح الأقوى لتصدُّر هذه القائمة قريباً إذا استمرت هيمنته المحلية.
أما برشلونة، فقد عاد بقوة إلى المشهد المحلي تحت قيادة فنية جديدة، ونجح في تقليص الفارق مع الكبار، بعدما عزّز موقعه كثاني أكثر الأندية تتويجاً في إسبانيا.
الفريق الكتالوني لا يطارد الألقاب المحلية فقط، بل يسعى لاستعادة مكانته التاريخية بين أكبر القوى الأوروبية، خاصة مع دخول مرحلة إعادة البناء التي بدأت تؤتي ثمارها.
ويكمل إنتر ميلان قائمة الخمسة الأوائل، بعدما رفع رصيده إلى 21 لقباً في الدوري الإيطالي، متفوقاً على أندية تاريخية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، اللذين يملكان 20 لقباً لكلٍّ منهما.
ولا يتعلق سباق الأرقام في أوروبا فقط بالألقاب، بل بالهيمنة، والاستمرارية، وصناعة التاريخ. وبرشلونة، رغم الفجوة الحالية، يبدو عازماً على مواصلة المطاردة.

تحديد عطلة عيد الأضحى للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية
«جودلفين» تطارد لقب لوكينج ستيكس عبر «نوتابل سبيتش»
«راكز» تتعاون مع «إيه آند إيه اسوشيتس» لتعزيز استدامة الأعمال
60 شركة عالمية تشارك في مهرجان رأس الخيمة للسيارات والدراجات أكتوبر المقبل
«سبيس 42» و«سندان» تستكشفان التعاون في حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للأنظمة ذاتية القيادة
