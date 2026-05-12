مشروع الريال ينهار رغم المال.. وبرشلونة ينتصر للاعتدال

معتز الشامي (أبوظبي)

في صيف 2024، كان الجميع يتحدث عن حقبة جديدة من الهيمنة المطلقة لريال مدريد، الفريق تُوج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ثم أعلن ضم كيليان مبابي، في خطوة بدت وكأنها الإعلان الرسمي عن ولادة أقوى فريق في أوروبا لسنوات طويلة.

وفي المقابل، كان برشلونة يعيش واحدة من أصعب فتراته. موسم صفري بلا ألقاب، أزمة مالية خانقة، رحيل تشافي، ومستقبل غامض لمشروع بدا بعيداً تماماً عن منافسة ريال مدريد، لكن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات.

فبعد عامين فقط، انقلب كل شيء رأساً على عقب، وبرشلونة حصد خمسة ألقاب، بينها لقبان في الدوري الإسباني، بينما وجد ريال مدريد نفسه في قلب أزمة فنية وإدارية، مكتفياً بلقب السوبر الأوروبي فقط.

السؤال الصادم: كيف حدث ذلك؟ فبرشلونة، مشروع بُني بالعقل لا بالأموال!.

بينما كانت الأنظار تتجه نحو الصفقات الضخمة، اختار برشلونة طريقاً مختلفاً، النادي الكتالوني اعتمد على كنزه الحقيقي المتمثل أكاديمية لاماسيا، وظهر جيل جديد منح الفريق الحياة، بقيادة لامين يامال، كوبارسي، جافي، بالدي، فيرمين، كاسادو، وبرنال.

أسماء لم تُكلف خزائن برشلونة مئات الملايين، لكنها صنعت الفارق داخل الملعب ورفعت القيمة الفنية للفريق بشكل مذهل، ولم يتوقف الأمر هنا.

إدارة برشلونة دعّمت المشروع بصفقات محسوبة بدقة، مثل داني أولمو، صاحب الهوية الكتالونية، والحارس خوان جارسيا، الذي تحوّل إلى عنصر حاسم في مباريات كثيرة، استثمار ذكي، بتكلفة محدودة، ونتائج ضخمة.

كما كان هانسي فليك، الرجل الذي أعاد الشخصية، بل كانت واحدة من أهم نقاط التحول في وصول فليك إلى برشلونة، فلم يأت المدرب الألماني فقط بخطط تكتيكية، بل أعاد بناء العقلية الجماعية للفريق، ومنح الثقة للشباب، أعاد الانضباط لغرفة الملابس، وخلق فريقاً يلعب بشخصية واضحة، والنتيجة؟ برشلونة عاد منافساً شرساً محلياً وأوروبياً.

وفي المقابل أصبح ريال مدريد، فريق صفقات بالملايين ومشاكل بلا حلول، حيث أخطأ الريال في قراءة المرحلة، كما أن رحيل توني كروس ولوكا مودريتش، ترك فجوة هائلة في وسط الملعب، لم ينجح أحد في تعويضها، ورغم إنفاق أكثر من 200 مليون يورو على أسماء مثل إندريك، هويسن، ماستانتونو، وكاريراس، فإن التأثير الفوري غاب، بينما المشكلة لم تكن في الأسماء فقط، بل في غياب الاحتياج الحقيقي.

كما كانت هناك أزمة مدربين، التي سبّبت فوضى قتلت المشروع، فبينما استقرّ برشلونة مع فليك، عاش ريال مدريد حالة ارتباك واضحة، وغير 3 مدربين خلال موسمين فقط، حيث فقد كارلو أنشيلوتي السيطرة تدريجياً، ثم جاءت رهانات جديدة لم تنجح في إيقاف التراجع.

ثم كانت مواجهة الكلاسيكو التي كشفت الحقيقة، من حيث عدم الاستقرار الفني للريال الذي انعكس مباشرة على الأداء والنتائج، وبالتالي فالخسارة أمام برشلونة لم تكن مجرد هزيمة، بل كانت رسالة واضحة بأن الفريق الذي بدا يوماً لا يُقهر، أصبح يعاني من انقسام داخلي وأزمة هوية، التوتر بين بعض النجوم، غياب الانسجام، وتراجع الشخصية الجماعية، كلها علامات على مشروع يحتاج إلى إعادة بناء كاملة.

والمفارقة أن برشلونة، الذي كان يعاني مالياً، نجح في بناء مشروع مستقر، بينما ريال مدريد، صاحب القوة الاقتصادية، دخل دائرة الشكوك، وهكذا، تحوّل فجر عهد ريال مدريد الجديد، إلى كابوس حقيقي.