«أبيض الناشئين» يتمسك بالحلم المونديالي أمام فيتنام

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتمسك منتخبنا الوطني للناشئين بحظوظه في التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر، عندما يواجه نظيره منتخب فيتنام في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، والتي تشهد في التوقيت ذاته مواجهة جمهورية كوريا واليمن.

وصعّب «أبيض الناشئين» المهمة على نفسه بعدما فرّط في تحقيق الفوز خلال مباراتيه السابقتين، إذ فقد تقدمه أمام جمهورية كوريا بهدف حتى الدقيقة 88 في الجولة الأولى، ليكتفي بالتعادل 1-1، قبل أن يكرر السيناريو ذاته أمام اليمن في الجولة الثانية، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 1-0، قبل أن يخسر المباراة 2-3.

ويخوض «أبيض الناشئين» التحدي القاري بطموح التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد مشاركاته السابقة في نسخ إيطاليا 1991، ونيجيريا 2009، والإمارات 2013، وقطر 2025.

في المقابل، شهدت المواجهات الأخرى فوز فيتنام على اليمن 1-0، ثم خسارتها أمام جمهورية كوريا 1-4، فيما تتصدر كوريا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام فيتنام واليمن، بينما يمتلك منتخب الإمارات نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويبقى الصراع مفتوحاً على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة، حيث لا يملك «أبيض الناشئين» سوى خيار الفوز أمام فيتنام، مع انتظار تعثر اليمن أمام جمهورية كوريا.

ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة أمام المنتخب الفيتنامي، الذي يملك فرصة قوية للتأهل، إذ يكفيه الفوز لضمان العبور، كما سيدخل المباراة بحافز تعويض خسارته الثقيلة أمام كوريا في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية، يكفي منتخب جمهورية كوريا التعادل لضمان التأهل إلى الدور الإقصائي، بعدما قلب تأخره أمام فيتنام إلى فوز كبير 4-1 في الجولة الثانية.

ويسعى المنتخب الكوري إلى تجنب تكرار السيناريو الدرامي الذي رافق مباراتيه السابقتين، بعدما احتاج إلى هدف متأخر لانتزاع التعادل أمام الإمارات، قبل أن يسجل أربعة أهداف في الدقائق الأخيرة أمام فيتنام.

أما المنتخب اليمني، فيدخل الجولة الأخيرة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على الإمارات، وسيبحث عن نتيجة إيجابية جديدة لا تمنحه فقط بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، بل أيضاً العبور إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.