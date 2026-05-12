ثنائي شباب الأهلي ينافس على جائزة الأفضل في «النخبة»

كوالالمبور (د ب أ)

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 10 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2025/ 2026، والتي فاز بها الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي.

تضم القائمة ثنائي الأهلي، محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات، إضافة إلى ثنائي فريق ملبورن سيتي الأسترالي، ماكس كابوتو وماركوس يونس، إضافة إلى عارف أيمن لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي.

ويتنافس أيضاً في التصويت الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي للجماهير، كلٌّ من سردوربيك بهروموف لاعب ناساف الأوزبكي، وأيوب علوي لاعب الغرافة القطري، وسوفانات مويانتا لاعب بوريرام يونايتد التايلاندي، إضافة إلى محمد جمعة لاعب شباب الأهلي الإماراتي وزميله حمد المقبالي حارس مرمى الفريق.

وتُوِّج الأهلي السعودي باللقب الآسيوي الأكبر على مستوى الأندية بالفوز 1/ صفر على ماتشيدا الياباني بعد التمديد للوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 25 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة.