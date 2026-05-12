مصير بنفيكا لن يؤثر على مستقبل مورينيو

12 مايو 2026 15:43

لشبونة(د ب أ)
أكد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي، أن مصير الفريق بشأن تأهله لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، لن يؤثر على قراره بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.
وتردد بقوة أن مورينيو "63 عاماً" بصدد العودة إلى النادي المدريدي، ليحل محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد موسم صعب للفريق الإسباني.
تولى مورينيو تدريب بنفيكا في سبتمبر الماضي، ولم يخسر الفريق تحت قيادته أي مباراة في بطولة الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة.
لكن بتعادله مع براجا مساء الإثنين، تراجع بنفيكا بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة إشتوريل يوم السبت.
وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "وسائل الإعلام تتحدث عن ريال مدريد، بينما لا أتحدث عنه، بل أركز فقط في عملي مع بنفيكا، ولن يتغير بتواجدنا في المركز الثاني أو الثالث".
أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "ترتيب بنفيكا لن يؤثر على قراري بشأن مستقبلي، الرغبة واضحة لدي وكذلك النادي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكنها لا تؤثر على قراري".
وسبق أن عمل مورينيو مدرباً لريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
وأنهى ريال مدريد موسماً كارثياً بالخسارة صفر / 2 أمام برشلونة، ليضمن غريمه التتويج رسمياً بلقب الدوري وسط تصاعد حدة التوترات داخل غرفة خلع ملابس الفريق المدريدي ووصولها إلى وسائل الإعلام.

