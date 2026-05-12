«الريشة الطائرة» تدشّن مشروع الحلم الأولمبي من «معسكرات الفجيرة»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعدّ ملاعب مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة لاستضافة معسكرات تطوير لاعبي الريشة الطائرة، ضمن مشروع وطني يهدف إلى بناء مسار متكامل لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في الدولة، وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يدعم طموحات الدولة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل القارية والعالمية، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية.

ويأتي تنظيم المعسكرات بدعم من «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية»، بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة، ضمن إطار يبدأ باكتشاف المواهب من خلال البطولات المحلية، ثم تطوير اللاعبين عبر برامج ومعسكرات متخصصة، وصولاً إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على المستوى العالمي والأولمبي مستقبلاً.

ويشهد البرنامج مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من فئتي تحت 13 و15 عاماً، تم اختيارهم بناءً على نتائجهم ومستوياتهم الفنية في بطولة المواهب للريشة الطائرة التي نظّمتها اللجنة فبراير الماضي، والتي تُمثّل مرحلة اكتشاف المواهب ضمن المسار الوطني لتطوير لاعبي الريشة الطائرة.

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن رعاية المواهب الرياضية يُمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن اللجنة وبرعاية وزارة الرياضة، تواصل العمل على تمكين الاتحادات الرياضية من تنفيذ برامج نوعية قادرة على بناء مسارات تطوير مستدامة للرياضيين الإماراتيين.

وقال: «نفخر بدعم هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة، ونعمل بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة على توفير بيئة تدريبية متطورة، تسهم في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات تدريجياً وفق أفضل الممارسات الفنية والرياضية المعتمدة دولياً، وتعزّز جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات مستقبلاً».

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمنظومة المسارات الأولمبية التي يعمل عليها اتحاد الريشة الطائرة بالشراكة مع مختلف الجهات الرياضية في الدولة، حيث يركّز «المسار الأولمبي 2036 و2040» على اكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، بالتوازي مع برامج الإعداد عالية الأداء الخاصة بدورتي لوس أنجلوس 2028 وبريزبن 2032، والمدعومة من لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.

ويُمثِّل «المسار الأولمبي 2036» المرحلة الخاصة بفئتي تحت 13 و15 عاماً، والتي تُركّز على تطوير اللاعبين الواعدين وتهيئتهم للمراحل التنافسية المتقدمة، فيما سيتم تنفيذ معسكرات منفصلة ضمن «المسار الأولمبي 2040» لفئتي تحت 9 و11 عاماً، مع التركيز على بناء المهارات الأساسية والتطوير الحركي والتعلم المرح كأساس طويل المدى لتطوير اللاعبين، وتُقام جميع المعسكرات في ملاعب مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، والتي تُعد من المنشآت الرياضية المطابقة للمواصفات والمعايير الأولمبية المعتمدة.

يُركّز البرنامج الفني لمعسكرات «المسار الأولمبي 2036» على تطوير المهارات الفنية والتكتيكية، ورفع الجاهزية التنافسية للاعبين، ضمن بيئة تدريبية متقدمة تدعم الانتقال التدريجي نحو المستويات الدولية.

ومن المقرر أن تُقام معسكرات «المسار الأولمبي 2036» لفئتي تحت 13 و15 عاماً، و«المسار الأولمبي 2040» لفئتي تحت 9 و11 عاماً خلال عام 2026 وفق جدول زمني محدد، إلى جانب بطولة اكتشاف المواهب الرياضية الثانية للريشة الطائرة المقررة في يناير من العام المقبل.