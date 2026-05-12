خورفكان يكرّر سيناريو ضياع النقاط في الوقت القاتل



فيصل النقبي (خورفكان)

تكرّر سيناريو ضياع النقاط في الدقائق الأخيرة مع فريق خورفكان، بعدما استقبل هدف التعادل أمام الوحدة، خلال مواجهة الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، ليخسر الفريق نقطتين جديدتين في توقيت صعب، بعد أن كان قريباً من الخروج بانتصار مهم.

وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان ما حدث قبل جولتين أمام شباب الأهلي، حين تلقّى الفريق هدف التعادل في الثواني الأخيرة أيضاً، ليتكرّر فقدان النقاط بالطريقة ذاتها، رغم العروض الجيدة التي قدّمها الفريق خلال الفترات الماضية.

ويأمل خورفكان في تجاوز هذه النهاية المتكررة خلال مباراته الأخيرة في الدوري أمام الشارقة، حيث يطمح الفريق إلى الوصول لحاجز 30 نقطة وإنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس المستوى الذي ظهر به في عدد من مباريات الدور الثاني.