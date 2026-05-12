الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
جو جوميز: كل شيء وارد بشأن مستقبلي مع ليفربول

12 مايو 2026 17:15

 
لندن (د ب أ)
يتصدّر جو جوميز مدافع ليفربول قائمة المرشحين المخضرمين الذين سيرحلون عن ليفربول في الصيف، وينتهي تعاقد جوميز 29 عاماً في صيف 2027، ولكن كثرة الإصابات أدت إلى تراجع معدل مشاركته في المباريات، حيث شارك أساسياً 15 مرة فقط من إجمالي ظهوره في 31 مباراة.
وتبدو فرص جوميز ضعيفة في المشاركة مع انضمام جيريمي جاكيه من رين الفرنسي في الصيف، وعودة زميله في قلب الدفاع جيوفاني ليوني والظهير الأيمن كونور برادلي بعد تعافي الثنائي من إصابات خطيرة في الركبة.
ويعد جوميز أقدم لاعب في صفوف ليفربول، حيث انضم للنادي في 2015، ويجيد مهام اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ولكنه ربما يحتاج إلى فرصة للمشاركة بانتظام مع نادٍ آخر.
وبشأن تفضيله لخطوة محددة في محطته القادمة، أوضح جو جوميز «بصراحة لا أعرف، فكل شيء وارد، يتبقى لي موسم واحد في تعاقدي، لذا لا أعرف، وأتقبل أي شيء سيحدث»، وشدّد «لكنني ممتن للغاية لمشواري مع ليفربول، لقد قضيت 11 عاماً في هذا النادي، وسنرى ما سيحدث».
وإذا رحل جوميز، سيكون فيرجيل فان دايك/35 عاماً/ والذي ينتهي تعاقده في 2027، هو العنصر الوحيد الباقي من الجيل الذهبي الذي توّج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

