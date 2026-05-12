جوارديولا: «أنسى أي شيء لا يمكن التحكم به».. هكذا تعلمت من مسيرتي التدريبية



لندن (أ ف ب)

قال المدرب الإسباني بيب جوارديولا إن فريقه مانشستر سيتي لا يشعر بضغط إضافي، رغم أنه يحتاج واقعياً إلى الفوز على كريستال بالاس الأربعاء للحفاظ على آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل سيتي، مع تبقي ثلاث مباريات، المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر أرسنال، مع مباراة مؤجلة، وسيؤدي أي تعثر في الفوز على ملعب الاتحاد إلى تمكين فريق مواطنه ميكل أرتيتا من حسم أول لقب له في الدوري منذ 22 عاما، عندما يواجه بيرنلي الاثنين.

وسُئل جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، اليوم الثلاثاء، عن حجم الضغط الذي يواجهه سيتي بعد النتائج الأخيرة، بينها التعادل المخيب مع إيفرتون 3-3 الأسبوع الماضي، وقال: «نفسه قبل يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، قبل أسبوع، أسبوعين، هو نفسه».

وأضاف مدرب سيتي، الساعي إلى لقبه السابع في الدوري خلال تسعة مواسم، أنه لم ير لاعبيه بعد ليقيّم حالتهم المعنوية منذ النهاية الدراماتيكية لمباراة أرسنال مع وست هام الأحد، وفاز «المدفعجية» 1-0 بعدما أُلغي هدف التعادل المتأخر جداً لوست هام، المهدد بالهبوط، عقب مراجعة مطولة لحكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وقال جوارديولا: «تعلمت من مسيرتي كمدرب أن ما لا يمكنك التحكم به، انسَه، التركيز ومحاولة تقديم ما لم نقدمه بشكل أفضل هذا الموسم من أجل القتال على لقب الدوري. ما زلنا نقاتل والمباراة المقبلة هي كريستال بالاس».

ويستضيف بالاس أرسنال في المرحلة الأخيرة من موسم الدوري، قبل أيام فقط من مواجهته الفريق الإسباني رايو فايكانو في نهائي مسابقة كونفرنس ليج القارية، لكن جوارديولا قال إنه غير قلق من احتمال أن يدفعوا بتشكيلة منقوصة.

وقال: «إنهم محترفون جداً، الفرق. كريستال بالاس سيلعب بأفضل ما لديه. رأينا ليدز أمام توتنهام (تعادل 1-1)، كيف ينافسون حتى وهم خارج صراع الهبوط».

وأوضح جوارديولا أن الإسباني رودري والأوزبكي عبد القادر خوسانوف أصبحا «أفضل»، مشيراً إلى أنه سيقرر بعد حصة التدريب اليوم الثلاثاء ما إذا كان أي منهما جاهزاً للعودة إلى اللعب.

ويواجه سيتي تشلسي في نهائي كأس إنجلترا السبت، ولا يزال في سباق تحقيق ثلاثية محلية بعد فوزه بكأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.