تأجيل ديربي العاصمة في إيطاليا لتفادي تعارضه مع نهائي دورة روما للتنس



روما (أ ف ب)

تقرر إقامة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم الاثنين بدلاً من الأحد، حيث ستكون الأجهزة الأمنية منشغلة بتأمين نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة للتنس، بحسب ما أعلنت محافظة روما الثلاثاء.

وجاء في بيان مقتضب للمحافظة أنه «باسم إدارة النظام العام وحركة التنقل في المدينة بالتزامن مع حدث ذي صدى عالمي، مثل دورة روما الدولية للتنس، المقامة حالياً في مجمّع فورو إيتاليكو، ستقام مباراة كرة القدم بين إيه إس روما ولاتسيو يوم الاثنين 18 مايو».

وكانت رابطة الدوري الإيطالي كشفت، في اليوم السابق، عن البرنامج المرتقب للمرحلة السابعة والثلاثين، مبقية مواجهة القمة بين روما ولاتسيو يوم الأحد، رغم تحفظات السلطات المحلية التي أعربت منذ أسابيع عدة عن قلقها إزاء تزامن الحدثين.

ويشهد ديربي العاصمة الذي تخللته في السنوات الأخيرة حوادث في محيط الملعب الأولمبي، انتشارا أمنيا كثيفا، مع إقامة منطقتين واسعتين مخصصتين حصرا لمشجعي وروابط مشجعي الناديين.

ويؤثر قرار محافظة روما على برمجة المرحلة السابعة والثلاثين، إذ إنه منذ عام 2025 يتعين على الأندية المتنافسة، ولا سيما على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، خوض آخر مباراتين لها في الموسم في التوقيت نفسه.

ولا تزال خمسة فرق، من نابولي صاحب المركز الثاني إلى كومو السادس، يفصل بينها خمس نقاط فقط، قادرة على التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال.