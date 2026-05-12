الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأجيل ديربي العاصمة في إيطاليا لتفادي تعارضه مع نهائي دورة روما للتنس

تأجيل ديربي العاصمة في إيطاليا لتفادي تعارضه مع نهائي دورة روما للتنس
12 مايو 2026 17:57

 
روما (أ ف ب)
تقرر إقامة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم الاثنين بدلاً من الأحد، حيث ستكون الأجهزة الأمنية منشغلة بتأمين نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة للتنس، بحسب ما أعلنت محافظة روما الثلاثاء.
وجاء في بيان مقتضب للمحافظة أنه «باسم إدارة النظام العام وحركة التنقل في المدينة بالتزامن مع حدث ذي صدى عالمي، مثل دورة روما الدولية للتنس، المقامة حالياً في مجمّع فورو إيتاليكو، ستقام مباراة كرة القدم بين إيه إس روما ولاتسيو يوم الاثنين 18 مايو».
وكانت رابطة الدوري الإيطالي كشفت، في اليوم السابق، عن البرنامج المرتقب للمرحلة السابعة والثلاثين، مبقية مواجهة القمة بين روما ولاتسيو يوم الأحد، رغم تحفظات السلطات المحلية التي أعربت منذ أسابيع عدة عن قلقها إزاء تزامن الحدثين.
ويشهد ديربي العاصمة الذي تخللته في السنوات الأخيرة حوادث في محيط الملعب الأولمبي، انتشارا أمنيا كثيفا، مع إقامة منطقتين واسعتين مخصصتين حصرا لمشجعي وروابط مشجعي الناديين.
ويؤثر قرار محافظة روما على برمجة المرحلة السابعة والثلاثين، إذ إنه منذ عام 2025 يتعين على الأندية المتنافسة، ولا سيما على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، خوض آخر مباراتين لها في الموسم في التوقيت نفسه.
ولا تزال خمسة فرق، من نابولي صاحب المركز الثاني إلى كومو السادس، يفصل بينها خمس نقاط فقط، قادرة على التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

أخبار ذات صلة
إنتر يطارد الثنائية في مواجهة لاتسيو بنهائي الكأس الإيطالية
5 أندية إيطالية في صراع ناري على 3 مقاعد في «الأبطال»
الدور ربع النهائي من دورة روما الدولية في التنس
لاتسيو
روما
الدوري الإيطالي
ديربي روما
آخر الأخبار
52 مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» في الربع الأول
اقتصاد
52 مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» في الربع الأول
اليوم 19:48
«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق في «إكسبو الشارقة» 10 يونيو
اقتصاد
«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق في «إكسبو الشارقة» 10 يونيو
اليوم 19:40
«الاتحادية للضرائب» تحصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED
اليوم 19:39
سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني لـ«ختامي الوثبة»
الرياضة
سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني لـ«ختامي الوثبة»
اليوم 19:30
ترامب يعلن عن محادثات مع كوبا
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن محادثات مع كوبا
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©