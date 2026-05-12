هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة «تحدي اللياقة البدنيّة»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مبادرة «تحدي اللياقة البدنية» في الصالة الرياضية بمنطقة بني ياس، وذلك في إطار حرصها على تحفيز المنتسبين لرفع مستويات اللياقة البدنية لديهم، وإكسابهم المزيد من المهارات الاحترافية، وتعزيز قدرتهم على التحمل والمرونة في الأداء.

وشارك في المبادرة أكثر من 500 منتسب من مختلف الإدارات والمراكز التابعة للهيئة، كما تم تنظيم 8 ورش عمل و12 محاضرة توعوية، بالتعاون مع الشركاء من الشركات الرياضية، و«مستشفى برجيل القابضة»، و«مجموعة رويال هيلث»، و«المستشفى التشيكي». وتناولت الفعاليات مفاهيم اللياقة البدنية، والتغذية الصحية، وأساليب الوقاية والإعداد البدني، إلى جانب تنفيذ عدد من التحديات والأنشطة الرياضية، ترسيخاً لثقافة الحياة الصحية الهادفة.