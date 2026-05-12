نارفايز يفوز بالمرحلة الرابعة لسباق إيطاليا للدراجات

كاتانزارو (رويترز)
هاجم الإكوادوري جوناتان نارفايز متسابق فريق الإمارات بقوة قرب خط النهاية ليفوز بالمرحلة الرابعة من سباق إيطاليا للدراجات اليوم الثلاثاء، متفوقاً على أورلويس أولار، بينما ارتدى الإيطالي جوليو تشيكوني القميص الوردي لتقدمه لصدارة الترتيب العام بعدما أنهى في المركز الثالث.
شهد السباق أول تغيير كبير هذا العام مع عودته إلى إيطاليا بعد المراحل الثلاث الافتتاحية في بلغاريا، وبعدما اندفع أولار إلى المقدمة متقدماً على تشيكوني، جاء نارفايز من الخلف وتجاوز الفنزويلي.
واشتعلت وتيرة السباق، الذي امتد لمسافة 138 كيلومتراً من كاتانزارو إلى كوزنسا، عند الوصول إلى سفح الصعود الطويل إلى كوتسو تونو على بعد 80 كيلومتراً من نهاية السباق، ولم يتبق من المجموعة الرئيسة سوى 40 متسابقاً كانوا يتنافسون على الفوز بالمرحلة.