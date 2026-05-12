نارفايز يفوز بالمرحلة الرابعة لسباق إيطاليا للدراجات

كاتانزارو (رويترز)

هاجم الإكوادوري جوناتان نارفايز متسابق ​فريق الإمارات بقوة قرب خط النهاية ليفوز بالمرحلة الرابعة ⁠من سباق إيطاليا للدراجات اليوم الثلاثاء، ​متفوقاً على ​أورلويس ‌أولار، بينما ارتدى ⁠الإيطالي ​جوليو تشيكوني القميص الوردي لتقدمه لصدارة الترتيب العام بعدما أنهى في ‌المركز الثالث.

شهد السباق أول تغيير ‌كبير هذا العام مع عودته إلى إيطاليا بعد ​المراحل الثلاث الافتتاحية في بلغاريا، وبعدما اندفع أولار إلى المقدمة متقدماً على تشيكوني، ‌جاء نارفايز من ​الخلف وتجاوز الفنزويلي.

واشتعلت وتيرة السباق، الذي امتد لمسافة 138 كيلومتراً من كاتانزارو ​إلى ‌كوزنسا، ⁠عند ‌الوصول ‌إلى سفح الصعود الطويل إلى كوتسو تونو ⁠على بعد 80 كيلومتراً ​من نهاية السباق، ولم يتبق من المجموعة الرئيسة سوى 40 متسابقاً كانوا يتنافسون على ​الفوز بالمرحلة.