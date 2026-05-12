ضربة موجعة لأرسنال قبل جولتين من نهاية الدوري الإنجليزي

12 مايو 2026 20:30

 
لندن (رويترز)
أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن مدافعه بن وايت ​سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الداخلي للركبة، وغادر وايت في الدقيقة 28 ⁠من الشوط الأول خلال فوز أرسنال الصعب 1-صفر على ​وستهام يونايتد يوم الأحد الماضي، ​لتكون ‌هذه أحدث إصابة يتعرض لها اللاعب ⁠البالغ ​من العمر 28 عاماً، الذي غاب عن عدة مباريات هذا الموسم.
وقال النادي في بيان «يتولى فريقنا الطبي الآن برنامج التعافي وإعادة التأهيل الخاص باللاعب، ‌مع تركيز الجميع بشكل كامل لتجهيز وايت استعداداً ‌للموسم الجديد».
وستحرمه الإصابة من المشاركة في مباراتي أرسنال المتبقيتين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى نهائي ​دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب، ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة.
وتعد إصابة وايت ضربة قوية لفريق ميكل أرتيتا، لاسيما ‌مع غياب زميله الظهير الأيمن ​يورين تيمبر بداعي الإصابة أيضاً.
وهناك شكوك حول ما إذا كان وايت سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق 11 يونيو ⁠المقبل.
ودشن وايت ‌عودته الدولية مع ‌منتخب إنجلترا مارس الماضي في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 ⁠مع أوروجواي، حيث سجل هدفا لكنه تعرض لبعض صيحات ​الاستهجان من بعض المشجعين. كما شارك أيضا في المباراة الودية أمام اليابان.
وكانت هذه أول مشاركة له مع إنجلترا منذ مغادرته معسكر نسخة كأس العالم عام 2022 ودخوله في عزله ​دولية فرضها على نفسه.

