نصف مليون دولار عقوبات «قمة الشغب» في التشيك



براج (رويترز)

فرض الاتحاد التشيكي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 10 ملايين كرونة (483 ألف دولار) على سلافيا ​براج، وإقامة أربع مباريات على ملعبه من دون جماهير واحتساب خسارة النادي اعتبارياً في مباراة القمة أمام سبارتا، التي ألغيت بعد أن اقتحم المشجعون الملعب ⁠في الدقائق الأخيرة.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 600 ​ألف كرونة تشيكية على نادي سبارتا براج بعد أن ​أشعل ‌مشجعوه مشاعل وألحقوا أضراراً بالملعب. وتمثل ⁠الغرامة ​المالية المفروضة على نادي سلافيا، الذي خسر المباراة بنتيجة 3-صفر، الحد الأقصى المسموح به بموجب لوائح الدوري.

وقال سلافيا في بيان «نقبل قرار اللجنة التأديبية باحترام، ونحن ندرك تماماً خطورة الموقف ‌برمته والمسؤولية المرتبطة بتنظيم المباراة».

وتصدرت الاشتباكات التي وقعت ‌يوم السبت عناوين الصحف العالمية بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لمشجعي سلافيا وهم يطلقون مشاعل ويهاجمون لاعبي سبارتا. ووصف يروسلاف ​تفرديك رئيس سلافيا الحادث بأنه عار، وقال إن النادي سيغلق المدرج الشمالي، حيث يجلس المشجعون المتعصبون، إلى أجل غير مسمى.

كما أوقف سلافيا المهاجم توماش خوري ولاعب الوسط ديفيد دوديرا عن اللعب حتى نهاية الموسم بسبب ‌تصرفاتهما خلال المباراة التي تلقى فيها ​كلاهما بطاقات حمراء، وقال إن كليهما لن يلعب مرة أخرى مع بطل الدوري التشيكي.

وألغيت القمة بعد أن اقتحم مئات من مشجعي الفريق المضيف الملعب في ​الدقائق الأخيرة، عندما كان سلافيا ‌متقدماً 3-2 ⁠وكان على ‌بعد ثوان من حسم لقب الدوري ‌التشيكي.

واخترق مشجعو سلافيا الحواجز الأمنية خلال الوقت بدل الضائع واجتاحوا أرضية الملعب، وكان بعضهم ⁠يحمل مشاعل مضيئة ويركض باتجاه مدرج جماهير الفريق الزائر. ​وتم إلقاء مواد نارية في المدرجات بينما حاول لاعبو الفريقين مغادرة الملعب.

وتدخلت الشرطة التشيكية لإعادة النظام، وقالت إنها بدأت إجراء تحقيقات جنائية بشبهة الشغب. وأكدت السلطات أن حارس مرمى سبارتا ياكوب سوروفتشيك كان من بين الذين ​استهدفهم مشجعو صاحب الأرض، وتعرض لإصابة بمشعل ناري.