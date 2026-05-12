الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الإسماعيلي يهبط من الدوري المصري للمرة الثانية في تاريخه

12 مايو 2026 23:23

 
القاهرة (د ب أ)

هبط النادي الإسماعيلي رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم (دوري المحترفين) للمرة الثانية في تاريخه، عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 1 /2 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط.
وسبق للإسماعيلي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مرة واحدة فقط طوال تاريخه، وذلك في موسم 1957 / 1958، واستمر الفريق في الدرجة الأدنى لمدة 4 مواسم متتالية قبل أن يعود من جديد لدوري الأضواء موسم 1962 / 1963.
بدأ وادي دجلة اللقاء بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق محمود الدياسطي، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وفي الشوط الثاني، عاد الدياسطي ليضاعف جراح الدراويش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، مما عقّد مهمة الإسماعيلي في العودة. ورغم نجاح إيريك تراوري في تقليص الفارق بتسجيل هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 73، لكن محاولات الفريق لإدراك التعادل لم تكلل بالنجاح.
وبهذه الهزيمة، تبخرت آمال الإسماعيلي في البقاء بالممتاز، لينهي موسماً كارثياً عانى فيه من أزمات إدارية وفنية متلاحقة أدت في النهاية إلى سقوط أحد أعرق الأندية المصرية وصاحب التاريخ الطويل بعيداً عن أضواء دوري الأضواء والشهرة.
ويتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم لكن تأكد هبوطه نظراً لابتعاده بفارق عشر نقاط عن آخر مراكز النجاة، فيما يتصدر وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

