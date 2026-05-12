ميسي يحصل على ضعف قيمة عقده مع إنتر ميامي

12 مايو 2026 23:45


نيويورك (أ ب)
سيحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على أكثر من ضعف راتبه المقدر بـ 25 مليون دولار، في عقده الجديد مع نادي إنتر ميامي، وسيربح أكثر مرتين، مقارنة بما حققه ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب لوس أنجليس إف سي.
وسيشمل عقد ميسي الجديد 25 مليون دولار كراتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مضمون بقيمة 333ر333ر28 دولار، حسبما أعلنت رابطة لاعبي الدوري الأميركي اليوم الثلاثاء في أول إصدار لرواتب عام 2026.
ويسدد إنتر ميامي رواتب بقيمة 6ر54 مليون دولار، متفوقاً بأكثر من 20 مليون يورو عن لوس أنجليس إف سي، والذي يتحمل رواتب بقيمة 7ر32 مليون يورو، ونحو خمسة أضعاف رواتب فيلادلفيا صاحب أدني إجمالي رواتب في الدوري بـ 7ر11 مليون دولار، وقد ارتفعت رواتب ميامي من 8ر46 مليون دولار في بداية الموسم الماضي.
في المقابل، فقد خفض تورنتو رواتب لاعبيه إلى 4ر21 مليون دولار من 1ر34 مليون دولار في بداية عام 2025، بينما زاد لوس أنجلوس إف سي إنفاقه إلى 7ر32 مليون دولار من 4ر22 مليون دولار.
وبلغ إجمالي تعويضات الدوري 631 مليون دولار، وارتفع متوسط التعويض المضمون إلى 816ر688 دولاراً في 16 أبريل، بزيادة قدرها 9ر8% عن 809ر632 دولارا في 1 أكتوبر الماضي.
وتضمن عقد ميسي الأولي مع الدوري الأميركي، الذي تم الاتفاق عليه في يوليو 2023، راتبا أساسيا قدره 12 مليون دولار، وتعويضا سنويا مضمونا قدره 667ر446ر20 دولار، ووافق ميسي في أكتوبر الماضي على عقد لمدة 3 سنوات حتى موسم 2028، ثم قاد الفريق إلى أول لقب له في الدوري الأميركي لكرة القدم.
ويشمل راتبه قيمة عقده مع الدوري الأميركي، بالإضافة إلى أي مكافآت تسويقية ورسوم وكيل أعماله لكنها لا تشمل أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.

