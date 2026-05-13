صدمة في مجتمع السلة الأميركي.. الموت يغيب لاعب ممفيس جريزليز

لوس أنجلوس (رويترز)

أعلن فريق ممفيس جريزليز المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفاة لاعبه براندون ​كلارك عن عمر 29 عاماً.

ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة على الفور.

وقال فريق جريزليز في بيان "نشعر ببالغ الحزن ⁠والأسى لفقدان براندون كلارك بشكل مأساوي...كان براندون زميلاً رائعاً ​في الفريق وشخصاً مميزاً، ولن يُنسى تأثيره على ​أوساط ‌ومجتمع ممفيس".

وكان كلارك، لاعب ⁠كندى ​ولد في فانكوفر، تم اختياره في المركز 21 ضمن عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام 2019 من قبل فريق أوكلاهوما ‌سيتي ثاندر قبل أن ينتقل إلى ممفيس.

وأمضى كلارك ‌كامل مسيرته في دوري كرة السلة الأميركي مع فريق جريزليز، واختير ضمن فريق أفضل اللاعبين الصاعدين في ​عام 2020، بعد أن سجل متوسط 12.1 نقطة و5.9 متابعة في موسمه الأول.

وعانى الكندي من إصابات متكررة في الركبة والساق، ليشارك فقط في مباراتين خلال موسم 2025-2026.

وقبل انضمامه لدوري ‌كرة السلة الأميركي ، لعب ​كلارك في فريق سان هوزيه ستيت ستيت ضمن دوري الجامعات الأميركي ثم في فريق جونزاجا، إذ ظهر كأحد أفضل اللاعبين خلال موسم 2018-2019.

وفي ​الشهر الماضي، تم ‌القبض ⁠على كلارك ‌في أركنساس بتهم تشمل حيازة ‌مادة خاضعة للرقابة والاتجار بها، بالإضافة إلى التجاوز غير القانوني والفرار بمركبة ⁠أثناء القيادة بسرعة زائدة، وفقاً للسلطات.

وقال آدم ​سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إن رابطة الدوري في "حالة صدمة" بعد إعلان وفاة كلارك، واصفاً إياه بأنه "زميل محبوب وقائد كان يمارس اللعبة بشغف وعزيمة هائلين".

وأضاف سيلفر في بيان "قلوبنا وتعازينا ​مع عائلته وأصدقائه وفريق جريزليز".