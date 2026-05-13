أنشيلوتي: استدعاء نيمار للمنتخب قراري وحدي ولا مجال للعاطفة

ريو دي جانيرو (رويترز)

سيعلن كارلو أنشيلوتي ​تشكيلة منتخب البرازيل يوم الاثنين وأنظار الأمة كلها موجّهة إليه، مع سؤال واحد يملأ أجواء ريو دي جانيرو يتمثل في: هل سيكون نيمار ضمن التشكيلة أم لا؟

ويُعد المهاجم (34 عاماً) هو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، لكن مشاركته في كأس العالم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل، أصبحت على المحك بعد ⁠سنوات من الإصابات وعودته المخيّبة للآمال إلى سانتوس.

ويضع ذلك أنشيلوتي أمام معادلة صعبة، بين العاطفة ومتطلبات الجاهزية البدنية ​الصارمة، وهو يرسم ملامح خطته المعتمدة على اللعب عالي الكثافة لحامل اللقب خمس مرات.

وقال أنشيلوتي لـ «رويترز» ​في مقابلة حصرية ‌يوم الثلاثاء: «عندما يتعين عليك الاختيار، عليك أن تضع في اعتبارك ⁠عدداً من ​الأمور. نيمار لاعب مهم لهذا البلد بسبب الموهبة التي أظهرها دائماً. لكنه واجه مشكلات ويعمل بجدٍّ للتعافي. لقد تحسّن كثيراً مؤخراً ويلعب بانتظام. من الواضح أن هذا ليس قراراً سهلاً بالنسبة لي. علينا أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات بعناية».

واستقبل أنشيلوتي «رويترز» في مقر الاتحاد البرازيلي للعبة في ريو، وتحدّث عن القرار الصعب المتعلق باختيار التشكيلة بهدوء يميّز مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات في عالم كرة القدم.

والإيطالي هو المدرب الوحيد الذي فاز بألقاب الدوري في جميع مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وحقق رقماً قياسياً بفوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كمدرب، بالإضافة إلى لقبين كلاعب.

ومع ذلك، فإن قلّة من قرارات الاختيار ستخضع للنقد مثل هذا القرار. فقد ضغط زملاء نيمار علناً من ​أجل ضمه إلى التشكيلة، بينما لا يزال المشجعون منقسمين بين الحب والقلق، بشأن ما إذا كان جسده لا يزال قادراً على مواكبة خياله.

وقال أنشيلوتي: «أعلم جيداً أن نيمار محبوب للغاية، ليس فقط من قبل الجمهور، بل من قِبل اللاعبين أيضاً. هذا عامل مهم أيضاً، لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الأجواء التي ستحيط باستدعاء نيمار. الأمر ليس كأنني سأفجّر قنبلة في غرفة الملابس. إنه محبوب جداً، ويحظى بتقدير كبير».

وأضاف: «أعتقد أنه من الطبيعي ‌أن يعبّر اللاعبون عن آرائهم. أنا ممتن لكل من ​قدم لي النصيحة، أشكركم جميعاً. لكن في النهاية، الشخص المناسب لاتخاذ هذا القرار، والأكثر أهلية لذلك، هو أنا».

وعندما سُئل عما إذا كانت مناشدات اللاعبين قد أثّرت عليه، قال أنشيلوتي إنها لم تكن مهمة إلا من ناحية واحدة: أنها أكدت أن نيمار لن يزعزع استقرار المجموعة.

وبالنسبة لأنشيلوتي، غرفة الملابس ليست مصدر ​قلق. لكن ما يحدث خارجها قد يكون كذلك.

وقال أنشيلوتي: «لا ‌أعتقد ⁠أن الأجواء الداخلية ستؤثّر على ‌الفريق على الإطلاق. الأجواء إيجابية ونقية للغاية، وبغضّ النظر عن اللاعب الذي ‌سيكون في التشكيلة، ستظل إيجابية ونقية حتى النهاية. لكنني لا أستطيع التحكم في الأجواء الخارجية وما تقوله وسائل الإعلام».

يبقى السؤال الأكبر: هل لا يزال نيمار مناسباً ⁠من الناحية الفنية؟ إذ يرغب أنشيلوتي في الاعتماد على أربعة مهاجمين قادرين على الركض والضغط والعودة للدفاع، وهو ​مطلب شاقٌّ للاعب عانى من صعوبة الحفاظ على استمرارية المشاركة.

لكن الإيطالي قال إن نيمار أظهر علامات على التقدم.

وقال أنشيلوتي: «لقد تحسنت لياقته البدنية كثيراً في المباريات الأخيرة. لقد لعب بعض المباريات الجيدة جداً مؤخراً. لياقته البدنية تحسنت. وبات قادراً على الحفاظ على نسق مرتفع داخل المباراة. لكن هناك مباريات مختلفة».

وقال أنشيلوتي إن قرار اختيار نيمار من عدمه سيكون قراره وحده.

وأضاف: «لم يضغط عليّ أحد لاستدعاء نيمار. لديّ استقلالية تامة. سيكون القرار مهنياً بنسبة 100 بالمئة. ​سأراعي فقط أداءه كلاعب كرة قدم. لا شيء آخر».