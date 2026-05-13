كلباء يحلم بالختام المثالي وكسر التعادلات أمام الوصل

فيصل النقبي (كلباء)

يطمح كلباء إلى إنهاء موسمه في دوري أدنوك للمحترفين بأفضل صورة ممكنة، عندما يواجه الوصل في اللقاء الختامي للمسابقة، وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير في آخر ظهور للفريق هذا الموسم.

ويتطلع كلباء إلى كسر قاعدة التعادلات التي فرضت نفسها على مواجهاته الأخيرة أمام الوصل، بعدما انتهت آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين بالتعادل خلال الموسمين الماضيين، وهو ما يمنح المواجهة المقبلة طابعاً خاصاً ورغبة أكبر في تحقيق الانتصار.

كما تمثّل المباراة المهمة الأخيرة للمدرب العراقي غازي الشمري مع الفريق، بعد توليه قيادة كلباء هذا الموسم، عقب إقالة المدرب الصربي فوك رازوفيتش بسبب سوء النتائج، حيث يسعى الشمري إلى إنهاء مهمته بصورة إيجابية وترك انطباع جيد في ختام الموسم.

ويأمل لاعبو كلباء في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز معنوي مهم، يمنح الفريق نهاية مستقرة وإيجابية قبل بدء التحضيرات للموسم المقبل.