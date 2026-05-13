كاسياس يتزعم المعارضين لعودة مورينيو إلى ريال مدريد

لندن (د ب أ)

أكد إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، أنه لا يريد أن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق الإسباني.

وذكرت تقارير أن مورينيو «63 عاماً» قد بات قريباً من تولي تدريب العملاق الإسباني في ولاية ثانية، رغم ذلك فإن فلورينتينو بيريز، رئيس النادي، قد رفض مؤخراً الخوض في أمر العودة المحتملة للمدرب.

ويُعتقد أن بيريز يقود المفاوضات لعودة مورينيو.

لكن كاسياس، الذي فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وحصد 3 بطولات في دوري أبطال أوروبا على مدار 16 عاماً مع ريال مدريد، وكذلك لعب تحت قيادة مورينيو، قال إنه لا يتفق مع هذه العودة.

وكتب كاسياس «44 عاماً» عبر حسابه على «إكس»: «ليس لدي أي مشكلة مع مورينيو، فهو يبدو كمدرب محترف كبير بالنسبة لي».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كاسياس قوله: «لا أريده فقط في ريال مدريد، أعتقد أن هناك مدربين آخرين يمكن أن يكونوا أفضل لتولي المهمة في النادي الذي يمثل حياتي، وهذا رأي شخصي ليس إلا».

ويقترب مورينيو من إنهاء عامه الأول من عقد لمدة موسمين مع بنفيكا البرتغالي، وسبق له أن درّب ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 إلى 2013.

وخلال تلك الفترة، فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في 2012، وكأس ملك إسبانيا في الموسم السابق له، علما بأنه تولى تدريب الفريق عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي.

ورحل مورينيو عن ريال مدريد باتفاق مشترك، ليمضي ولاية تدريبية جديدة مع تشيلسي الإنجليزي، حيث حقق معه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، بالإضافة لفترة أخرى مع مانشستر يونايتد، وفاز معه بالدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية، ثم تولى تدريب توتنهام وروما وفناربخشة وأخيراً بنفيكا بنفس الترتيب.

وافتتح رئيس الريال المحاصر بالمشكلات بيريز المؤتمر الصحفي بالقول: «شكراً لكم جميعاً على الحضور، يؤسفني أن أقول لكم أنني لن أستقيل، لكنني في المقابل طلبت من مجلس الإدارة البدء في عملية انتخابات مجلس جديد، والتي سيشارك فيها مجلس الإدارة الحالي.

وعندما سُئل بإلحاح عن اسم المدرب القادم أو اللاعبين الذين يمكن أن ينتقلوا إلى ريال مدريد قال:»لن أتحدث عن مدربين أو لاعبين، أنا هنا لإعادة أصول ريال مدريد إلى أعضائه".