ينقصه عبور أغنى مباراة في كرة القدم.. ساوثهامبتون على طريق استعادة البريق!

ساوثهامبتون (رويترز)

سيلتقي ساوثهامبتون مع هال سيتي من أجل حجز مقعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف ​ليفوز 2-1 على ميدلسبره بعد الشوطين الإضافيين، في إياب الدور قبل النهائي للملحق المؤدي للصعود العصيب.

وقاد شيا تشارلز فريق ساوثهامبتون الملقب "القديسين" ⁠إلى ويمبلي بتسديدة مقوسة بقدمه اليسرى، ارتدت من القائم إلى ​داخل الشباك في الدقيقة 116، بعدما انتهى الوقت الأصلي ​بالتعادل ‌1-1.

وكان هال سيتي قد تغلب ⁠2-صفر على ​ميلوول في الدور قبل النهائي الآخر للملحق في لندن يوم الاثنين.

وستقام المباراة النهائية، التي تعتبر "أغنى مباراة في كرة القدم" نظراً للعوائد المالية الضخمة للعائد للعب في دوري الأضواء يوم ‌23 مايو.

وبعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب ‌واستمرار التعادل في الإياب، اتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين وكل شيء لا يزال وارداً، وسط أجواء مشحونة بالتوتر في ملعب ​سانت ماري.

وصدم رايلي ماكجري جماهير صاحب الأرض، عندما منح ميدلسبره التقدم بعد خمس دقائق فقط، بتسديدة أرضية.

وأهدر روس ستيوارت فرصة جيدة لإدراك التعادل بعد سبع دقائق، لكن الإسكتلندي عوض ذلك بضربة رأس قبل نهاية ‌الشوط الأول بقليل، بعدما تصدى الحارس ​سول براين لمحاولة من رايان مانينج.

وتصاعدت حدة التوتر على الخط الجانبي قبل ذلك، ما استدعى تدخل الحاضرين للفصل بين مدرب ميدلسبره كيم هيلبيرج ومدرب ساوثامبتون توندا ​إيكيرت، بينما وجه الحكم ‌آندي ⁠مادلي تحذيراً ‌للطرفين.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن مدافع ‌ميدلسبره لوك آيلينج أبلغ الحكم مادلي في وقت سابق بأن تيلور هاروود-بليس لاعب ساوثامبتون استخدم "لغة ⁠تمييزية".

وكانت المشاعر متأججة بالفعل بعدما اتهم ميدلسبره ساوثهامبتون، الذي هبط ​من الدوري الممتاز في عام 2025، بالتجسس على تدريباته قبل مباراة الذهاب على ملعب ريفرسايد.

ووجهت إلى ساوثهامبتون، الذي أنهى الموسم رابعاً في جدول الترتيب مقابل حلول ميدلسبره خامساً، اتهامات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم ​الجمعة، ولا تزال جلسة الاستماع أمام لجنة ​تأديبية مستقلة قيد الانتظار.