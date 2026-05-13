سحر ويمبانياما يضع سبيرز على حافة نهائي الغربية

لوس أنجلوس(أ ف ب)

عاد العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، ليقود سان أنتونيو سبيرز إلى الاقتراب بفوز واحد من نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، عقب انتصار كاسح على مينيسوتا تمبروولفز 126-97.

وكان ويمبانياما تفادى الإيقاف بعد طرده في المباراة الرابعة الأحد، لضربه منافسه بالمرفق في وجهه خلال خسارة سبيرز أمام مينيسوتا تمبروولفز في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية.

واستغل العملاق هذا الإعفاء التأديبي إلى أقصى حد الثلاثاء، مسجلاً 27 نقطة، من بينها 16 نقطة في انطلاقة نارية للربع الأول، حين اندفع سان أنتونيو إلى تقدم مبكر 24-9.

وأنهى ويمبانياما اللقاء بـ27 نقطة و17 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وثلاث صدّات، في أداء مهيمن اعتيادي على طرفي الملعب.

وبهذا الفوز تقدّم سان أنتونيو 3-2 في السلسلة المكوّنة من سبع مباريات، على أن تُقام المباراة السادسة في مينيابوليس الجمعة.

وبينما خطف تألق ويمبانياما الفردي العناوين، برز مجدداً تفوق سبيرز الجماعي، إذ أنهى ستة لاعبين اللقاء بأرقام مزدوجة.

وقال مدرب سبيرز ميتش جونسون "لعبنا بالحذر المناسب والانضباط والتنفيذ والبدنية والاتزان، وكان ذلك من مجموعة من اللاعبين الليلة، وكان من الرائع رؤية ذلك".

وسجّل كيلدون جونسون 21 نقطة، فيما أنهى دي آرون فوكس اللقاء بـ18 نقطة، وأضاف صانع الألعاب ستيفون كاسل 17 نقطة.

وقال ويمبانياما لشبكة "إن بي سي": "قمنا بما كان مطلوباً منا على أرضنا. كان علينا إيصال رسالة للخصم، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة بدنية".

وأضاف "فزنا، وهذا هو الأهم. لكن المهمة لم تنتهِ بعد. لدينا مباراة واحدة أخرى للوصول إلى نهائي المنطقة".

وأشاد المدرب جونسون بنضج ويمبانياما لعدم تأثره بتداعيات أحداث المباراة الرابعة المضطربة.

وقال جونسون "حدث الكثير خلال الساعات الـ48 الماضية بعد المباراة السابقة. أعتقد أن الطريقة التي خرج بها هذا الشاب ولعب الليلة في مواقف متعددة، وليس فقط من حيث ما قدمه، كانت ناضجة للغاية".