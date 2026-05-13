خيول الإمارات إلى بروفة «الديربي الإنجليزي» في «دانتي» بمشاركة رباعية

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض غداً «الخميس» خيول الإمارات، غمار سباق البسطي إيكويوورلد دبي دانتي ستيكس «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، على مضمار «يورك» بإنجلترا، ويشارك ثلاثي جودلفين «كينج تريل» و«الزناتي» و«جيلدماستر» في السباق لتعزيز فرص التأهل لـ«الديربي الإنجليزي»، بجانب «مرشدي» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويسعى «كينجز تريل» إلى العودة لمسار الانتصارات في دانتي ستيكس، بعد حلوله تاسعاً خلف «باو إيكو» في 2,000 جينيز (فئة1)، وكان المهر قد سجّل قبل ذلك فوزين مريحين على الأرضية الاصطناعية لمسافة الميل نفسها في كيمبتون بارك.

كما حقق زميله في الإسطبل «الزناتي» نجاحاً على الأرضية نفسها، حين فاز في بري توما بريون (فئة3) على مضمار شانتي في نوفمبر، وحلّ ابن «دباوي» وصيفاً بفارق ملحوظ في عودته الموسمية بكلاسيك ترايال (فئة3) على مضمار ساندون بارك.

وقدّم «جيلدماستر» انطلاقة رائعة بإشراف جون وثيدي جوسدن في لينجفيلد بارك في ديسمبر، وبدا أن مضمار راولي مايل في نيوماركت لم يناسب ابن «تيوفيلو» عندما حلّ ثالثاً خلف «ماهو باي» في سباق للمبتدئة ضمن مهرجان كريفن.

ويأمل المدرب ويليام هاجاس في تعزيز حظوظه في سباق ديربي بيتفريد، حيث يستعدّ حصانه «مرشدي»، الفائز بسباق فيلدن ستيكس الشهر الماضي، للمشاركة في السباق.

وكان هاجاس قد حقق فوزاً في تجارب الديربي يوم السبت في لينجفيلد مع حصانه «مالتيز كروس»، الذي ضمن مكانه في سباق إبسوم كلاسيك بفوزه بفارق ضئيل على باي أوف بريليانس، ويتطلع المدرب المقيم في نيوماركت إلى اختبار قدرات «مرشدي.»

وكان من المقرر أن يشارك المهر «مرشدي» ابن «دباوي»، في سباق دي ستيكس الأسبوع الماضي في تشيستر، لكن تم سحبه بعد انزلاق الخيول في السباق الأول بسبب أرضية المضمار.

وكان مدربه قد بدأ التدريبات استعداداً لسباق بري دو جوكي كلوب في شانتيلي في 31 مايو، ولكن بعد غيابه عن سباق تشيستر، من المرجّح أن يكون هذا السباق قريباً جداً بعد سباق دانتي.

وتستهل «دايموند رين» لجودلفين موسماً آخر قد يشهد إنجازات مهمة في ميدلتون ستيكس (فئة2) على مضمار يورك، وتعود ابنة «شمردل» البالغة من العمر 5 سنوات إلى المشاركة بعد عرضين قويين في أميركا الشمالية، حيث كادت تحقق أول فوز لها في الفئة الأولى.

وخسرت «دايموند رين» بفارق رأس أمام البطلة «شي فيلز بريتي» في إي بي تايلور ستيكس (فئة1) بكندا، قبل أن تحلّ ثالثة في بريدرز كب فيلي أند مير تيرف (فئة1) على مضمار دلمار.

وسجّلت «دايموند رين» الفوز في كلتا مشاركتيها بالمملكة المتحدة العام الماضي، بعدما اختتمت المنافسة بقوة في كل من هيدج أوف أوك ستيكس (ليستد) على مضمار هايدوك بارك، وهوبنجز ستيكس (فئة3) على مضمار نيوكاسل.