«الإمارات للدراجات» بطل المرحلة 4 في «جيرو دي إيطاليا»

13 مايو 2026 11:15

روما (وام)
فاز الإكوادوري جوناثان نارفيز، درّاج فريق الإمارات - أكس آر جي، للدراجات الهوائية، بلقب المرحلة الرابعة من سباق جيرو دي إيطاليا، التي أقيمت من كاتانزارو إلى كوزنسا لمسافة 138 كيلومتراً، فيما انتزع زميله السويسري يان كريستن القميص الأبيض المخصص لأفضل درّاج شاب.
وجاء فوز نارفيز عقب نهاية قوية، بعدما بادر كريستن بشنِّ هجوم متأخر خلال آخر كيلومترين من المرحلة، ما أجبر أبرز المنافسين على مطاردته وفتح الطريق أمام زميله الإكوادوري للانطلاق نحو الفوز.
واستثمر نارفيز العمل الجماعي للفريق بأفضل صورة، لينطلق بقوة في الأمتار الأخيرة ليحسم المركز الأول متقدماً على الفنزويلي أورلويس أولار، فيما جاء الإيطالي جوليو تشيكوني ثالثاً، ليرتدي القميص الوردي لمتصدر الترتيب العام قبل انطلاق المرحلة الخامسة.
ويمثّل هذا الانتصار عودة قوية لنارفيز في أول مشاركة له منذ تعرّضه لإصابة قوية خلال سباق «تور داون أندر» في يناير الماضي، والتي أسفرت عن تعرّضه لعدة كسور في الفقرات.
وفي المقابل، نجح كريستن في إنهاء المرحلة ضمن مجموعة المقدمة، ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 4 ثوان فقط عن المتصدر، إلى جانب تصدّره ترتيب أفضل درّاج شاب وحصوله على القميص الأبيض.

