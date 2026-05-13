«أبوظبي للفروسية» و«المساهمات المجتمعية» يُطلقان برنامج «الخيل العلاجي»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم نادي أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق برنامج متخصّص في جلسات ركوب الخيل العلاجية في مرافق النادي.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يحظى بدعم من «مؤسسة مبادلة» بصفتها الشريك المؤسس، إلى الاستفادة من الإمكانات العلاجية لرياضة الفروسية، بما يساهم في تحقيق أثر مجتمعي وإنساني ملموس في إمارة أبوظبي.

وبموجب هذه الشراكة، تتولى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الإشراف على تنفيذ البرنامج، والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد الفئات المستفيدة، فيما تقدم «مؤسسة مبادلة» الدعم التمويلي الأساسي للمبادرة، ويتولى نادي أبوظبي للفروسية إدارة وتنفيذ جلسات ركوب الخيل العلاجية داخل مرافقه المتخصصة.

وبهذه المناسبة، قال علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم المجتمع من خلال مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه. ونؤمن في نادي أبوظبي للفروسية بالدور الذي يمكن أن تلعبه رياضة الفروسية كأداة علاجية تُحقق أثراً إيجابياً على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، قالت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نفخر بالشراكة مع نادي أبوظبي للفروسية و«مؤسسة مبادلة» لإطلاق هذا البرنامج النوعي لركوب الخيل العلاجي، الذي يمثّل نموذجاً متميزاً في تقديم فرص مؤثّرة تدعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال من الفئات الأكثر احتياجاً».

ومن جانبها، قالت عاليه الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة: «تجسِّد شراكتنا مع نادي أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التزامنا بدعم البرامج التي تضع أصحاب الهمم، وكبار السن، والأطفال والفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولوياتها، بما يساهم في ترسيخ مجتمع أكثر شمولاً وتكاتفاً. وتعكس هذه المبادرات النوعية الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثرٍ إيجابي ومستدام، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع».

وتبرز أهمية المبادرة في الفوائد العلاجية المتعددة التي تقدمها، كما تؤكد التزام أبوظبي الأوسع ببناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكاً. ويتيح البرنامج فرصة فريدة لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع للمشاركة في أنشطة الفروسية، بهدف تعزيز الثقة بالنفس، وتحسين الصحة النفسية، وترسيخ الروابط الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تمكين الأفراد من تحقيق النجاح والازدهار.

ويتضمن المشروع تطويراً شاملاً للبنية التحتية في مرافق نادي أبوظبي للفروسية، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية، بما في ذلك تجهيز المصاعد والمنحدرات والمناطق المخصصة للمشاهدة الميسّرة، مما يوفر بيئة مثالية لجلسات ركوب الخيل العلاجية، يقدمها ويشرف على تنفيذها فريق متخصص من المدربين والمنسقين المؤهلين في مجال ركوب الخيل العلاجي.