الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للفروسية» و«المساهمات المجتمعية» يُطلقان برنامج «الخيل العلاجي»

«أبوظبي للفروسية» و«المساهمات المجتمعية» يُطلقان برنامج «الخيل العلاجي»
13 مايو 2026 11:53

أبوظبي (الاتحاد)
أبرم نادي أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق برنامج متخصّص في جلسات ركوب الخيل العلاجية في مرافق النادي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يحظى بدعم من «مؤسسة مبادلة» بصفتها الشريك المؤسس، إلى الاستفادة من الإمكانات العلاجية لرياضة الفروسية، بما يساهم في تحقيق أثر مجتمعي وإنساني ملموس في إمارة أبوظبي.
وبموجب هذه الشراكة، تتولى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الإشراف على تنفيذ البرنامج، والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد الفئات المستفيدة، فيما تقدم «مؤسسة مبادلة» الدعم التمويلي الأساسي للمبادرة، ويتولى نادي أبوظبي للفروسية إدارة وتنفيذ جلسات ركوب الخيل العلاجية داخل مرافقه المتخصصة.
وبهذه المناسبة، قال علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم المجتمع من خلال مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه. ونؤمن في نادي أبوظبي للفروسية بالدور الذي يمكن أن تلعبه رياضة الفروسية كأداة علاجية تُحقق أثراً إيجابياً على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية. 
وبهذه المناسبة، قالت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نفخر بالشراكة مع نادي أبوظبي للفروسية و«مؤسسة مبادلة» لإطلاق هذا البرنامج النوعي لركوب الخيل العلاجي، الذي يمثّل نموذجاً متميزاً في تقديم فرص مؤثّرة تدعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال من الفئات الأكثر احتياجاً». 
ومن جانبها، قالت عاليه الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة: «تجسِّد شراكتنا مع نادي أبوظبي للفروسية وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التزامنا بدعم البرامج التي تضع أصحاب الهمم، وكبار السن، والأطفال والفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة أولوياتها، بما يساهم في ترسيخ مجتمع أكثر شمولاً وتكاتفاً. وتعكس هذه المبادرات النوعية الدور المحوري للشراكات الاستراتيجية في تحقيق أثرٍ إيجابي ومستدام، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع».
وتبرز أهمية المبادرة في الفوائد العلاجية المتعددة التي تقدمها، كما تؤكد التزام أبوظبي الأوسع ببناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكاً. ويتيح البرنامج فرصة فريدة لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع للمشاركة في أنشطة الفروسية، بهدف تعزيز الثقة بالنفس، وتحسين الصحة النفسية، وترسيخ الروابط الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تمكين الأفراد من تحقيق النجاح والازدهار.
ويتضمن المشروع تطويراً شاملاً للبنية التحتية في مرافق نادي أبوظبي للفروسية، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية، بما في ذلك تجهيز المصاعد والمنحدرات والمناطق المخصصة للمشاهدة الميسّرة، مما يوفر بيئة مثالية لجلسات ركوب الخيل العلاجية، يقدمها ويشرف على تنفيذها فريق متخصص من المدربين والمنسقين المؤهلين في مجال ركوب الخيل العلاجي.

أخبار ذات صلة
«مبادلة» تستثمر 325 مليون دولار في مشروع «هورنسي 3» بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالمياً
شراكة بين «سلوشنز+» و«إنسبشن» للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي
مبادلة
نادي أبوظبي للفروسية
هيئة المساهمات المجتمعية
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»
اليوم 14:31
"ميريد" تطلق أول معرض مبيعات عائم لمشروع "ريفييرا ريزيدينسيز" في جزيرة الريم
"ميريد" تطلق أول معرض مبيعات عائم لمشروع "ريفييرا ريزيدينسيز" في جزيرة الريم
اليوم 14:18
قصائد تلامس الإنسان والحياة والواقع في بيت الشعر
التعليم والمعرفة
قصائد تلامس الإنسان والحياة والواقع في بيت الشعر
اليوم 14:16
رقم أوروبي تاريخي لـ«كانسيلو» بعد الفوز بـ«الليجا»
الرياضة
رقم أوروبي تاريخي لـ«كانسيلو» بعد الفوز بـ«الليجا»
اليوم 14:10
شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل
الرياضة
شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©