599 لاعباً ولاعبة يرسمون لوحة «الإمارات للمواي تاي»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غد «الجمعة» منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، في مبادلة دوم – نادي الجزيرة بأبوظبي، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة مسابقاته المتواصلة لدعم خطط تطوير اللعبة والارتقاء بمسيرتها، وتوفير منصات تنافسية تسهم في تعزيز حضور رياضة المواي تاي على مستوى الدولة.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة تضم 599 لاعباً ولاعبة يمثّلون 75 نادياً، يتنافسون ضمن 86 فئة ووزناً، بإشراف 38 حكماً، وعلى مدار 3 أيام من المنافسات، بما يعكس الإقبال الكبير على المشاركة واتساع قاعدة ممارسة اللعبة في الدولة، ويؤكد المكانة المتنامية للبطولات المحلية في دعم مسيرة المواي تاي الإماراتية.

وتأتي البطولة في إطار حرص اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، على مواصلة تنظيم المسابقات والبرامج الداعمة لتطوير اللاعبين، ورفع مستوى التنافس بين الأندية والأكاديميات، وتوفير فرص احتكاك حقيقية تساهم في صقل المواهب، وتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في مختلف الفئات المعتمدة.

ويشمل برنامج البطولة البدء بإجراءات الميزان والفحص الطبي بمقر الاتحاد، فيما تُقام إجراءات دبي في نادي تايجر كيك بوكسينج – واحة دبي.

وتنطلق منافسات البطولة ظهراً بالفئات العمرية من 8 إلى 16 عاماً في نادي الجزيرة، بينما تتواصل المنافسات يوم السبت المقبل صباحاً، حيث تنطلق نزالات الدور نصف النهائي.

ويبدأ اليوم الختامي، الأحد، بإجراءات الميزان لفئات 16–17 عاماً، وتحت 23 عاماً، والسينيرز، يعقبها انطلاق النزالات النهائية ومواجهات تحديد المركز الثالث، وصولاً إلى تتويج الأبطال الفائزين.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثّل بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في تعزيز خبرات اللاعبين، ورفع مستوى الاحتكاك بين مختلف الأندية والأكاديميات، بما ينعكس إيجاباً على تطور اللعبة واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة».

وأضاف: «الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة، والذي بلغ 599 لاعباً ولاعبة يمثّلون 75 نادياً، يعكس المكانة المتنامية لرياضة المواي تاي في دولة الإمارات، ويؤكد نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وتوفير المزيد من الفرص للاعبين لاختبار مستوياتهم الفنية والبدنية ضمن منافسات منظمة».

وتابع: «نحرص في الاتحاد على مواصلة تنظيم البطولات والبرامج التي تدعم الأندية والأكاديميات، وتمنح اللاعبين فرصاً مهمة لاكتساب الخبرة، واكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، بما ينسجم مع خططنا الرامية إلى تطوير رياضة المواي تاي وتعزيز حضورها في مختلف البطولات المحلية والدولية».