الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل

شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل
13 مايو 2026 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
لم ينتظر البطل الإماراتي السابق لوزن المتوسط في «يو إف سي»، حمزة شيماييف، طويلاً بعد خسارته الأولى في مسيرته الاحترافية، إذ حجز عودته سريعاً إلى المنافسات عبر بوابة المصارعة الحُرة، بعدما أعلنت منظمة (RAF) Real America Freestyle عن مواجهة مرتقبة تجمعه بالأميركي ديلون دانيس في النزال الرئيسي لبطولة RAF 10 يوم 13 يونيو المقبل في «تشايفتز أرينا» بمدينة سانت لويس الأميركية.
ويأتي الإعلان عن النزال بعد أيام قليلة من خسارة شيماييف لقب الوزن المتوسط بقرار منقسم أمام الأميركي شون ستريكلاند في الحدث الرئيسي لبطولة «يو إف سي 328»، وهي الخسارة الأولى في سجلِّ المقاتل الإماراتي منذ انضمامه إلى المنظمة.
ويمثّل النزال أول ظهور رسمي لشيماييف في منافسات المصارعة منذ تفوّقه على جاك هيرمانسون في بطولة «Bulldog Fight Night 9» عام 2021، كما يُعد أول اختبار له ضمن منظمة RAF بعدما وقع عقد انضمامه في مارس الماضي.
في المقابل، يدخل دانيس المواجهة بحثاً عن التعويض، بعدما خسر في ظهوره الأخير ضمن RAF أمام بطل «يو إف سي» المؤقّت السابق كولبي كوفينجتون بالنقاط الفنية، كما تشهد البطولة مواجهة بارزة أخرى تجمع بين نجم الوزن الخفيف في يو إف سي أرمان تساروكيان والبطل المؤقت السابق توني فيرجسون، ما يمنح الحدث زخماً جماهيرياً كبيراً.
وعلّق شيماييف مؤخراً على تصالحه مع ستريكلاند عقب نزالهما الأخير، قائلاً: «لسنا من الأشخاص الذين يواصلون العداء بعد القتال، نقاتل داخل القفص فقط، وما يحدث بعد ذلك نتركه لله، عندما طلب الصّفح، سامحته».

أخبار ذات صلة
شيماييف يتحدى ستريكلاند على لقب «UFC 328»
حمزة شيماييف
المصارعة الحرة
يو إف سي
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل»
اليوم 14:31
"ميريد" تطلق أول معرض مبيعات عائم لمشروع "ريفييرا ريزيدينسيز" في جزيرة الريم
"ميريد" تطلق أول معرض مبيعات عائم لمشروع "ريفييرا ريزيدينسيز" في جزيرة الريم
اليوم 14:18
قصائد تلامس الإنسان والحياة والواقع في بيت الشعر
التعليم والمعرفة
قصائد تلامس الإنسان والحياة والواقع في بيت الشعر
اليوم 14:16
رقم أوروبي تاريخي لـ«كانسيلو» بعد الفوز بـ«الليجا»
الرياضة
رقم أوروبي تاريخي لـ«كانسيلو» بعد الفوز بـ«الليجا»
اليوم 14:10
شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل
الرياضة
شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©