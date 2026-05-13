شيماييف يعود للنزالات من بوابة المصارعة يونيو المقبل

معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم ينتظر البطل الإماراتي السابق لوزن المتوسط في «يو إف سي»، حمزة شيماييف، طويلاً بعد خسارته الأولى في مسيرته الاحترافية، إذ حجز عودته سريعاً إلى المنافسات عبر بوابة المصارعة الحُرة، بعدما أعلنت منظمة (RAF) Real America Freestyle عن مواجهة مرتقبة تجمعه بالأميركي ديلون دانيس في النزال الرئيسي لبطولة RAF 10 يوم 13 يونيو المقبل في «تشايفتز أرينا» بمدينة سانت لويس الأميركية.

ويأتي الإعلان عن النزال بعد أيام قليلة من خسارة شيماييف لقب الوزن المتوسط بقرار منقسم أمام الأميركي شون ستريكلاند في الحدث الرئيسي لبطولة «يو إف سي 328»، وهي الخسارة الأولى في سجلِّ المقاتل الإماراتي منذ انضمامه إلى المنظمة.

ويمثّل النزال أول ظهور رسمي لشيماييف في منافسات المصارعة منذ تفوّقه على جاك هيرمانسون في بطولة «Bulldog Fight Night 9» عام 2021، كما يُعد أول اختبار له ضمن منظمة RAF بعدما وقع عقد انضمامه في مارس الماضي.

في المقابل، يدخل دانيس المواجهة بحثاً عن التعويض، بعدما خسر في ظهوره الأخير ضمن RAF أمام بطل «يو إف سي» المؤقّت السابق كولبي كوفينجتون بالنقاط الفنية، كما تشهد البطولة مواجهة بارزة أخرى تجمع بين نجم الوزن الخفيف في يو إف سي أرمان تساروكيان والبطل المؤقت السابق توني فيرجسون، ما يمنح الحدث زخماً جماهيرياً كبيراً.

وعلّق شيماييف مؤخراً على تصالحه مع ستريكلاند عقب نزالهما الأخير، قائلاً: «لسنا من الأشخاص الذين يواصلون العداء بعد القتال، نقاتل داخل القفص فقط، وما يحدث بعد ذلك نتركه لله، عندما طلب الصّفح، سامحته».