«موقعة الهبوط» تضع البطائح فوق صفيح ساخن!

علي معالي (أبوظبي)

أنهى فريق البطائح لكرة القدم استعداداته للمباراة الأصعب له هذا الموسم، مساء السبت، أمام شباب الأهلي في مواجهة البقاء أو الرحيل عن دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعيش الفريق على «صفيح ساخن»، بعدما وجد نفسه مجدَّداً في دائرة الصراع من أجل البقاء، في مشهد يُعيد إلى الأذهان السيناريو الدرامي الذي عاشه «الراقي» في موسمه الأول بين الكبار 2022-2023، حين نجا من الهبوط في اللحظات الأخيرة بفضل فريق الظفرة، والذي حقق التعادل يومها في الجولة الأخيرة مع دبا، ليبقى البطائح بالمحترفين، رغم خسارته وقتها من العين بخماسية.

وكان فريق الظفرة هو الهابط الأول في ذلك الموسم، وبتعادله مع دبا اصطحب «النواخذة» معه إلى الهبوط، وظل البطائح بالمحترفين حتى الآن، والموقف معقّد للغاية قبل لقاء السبت بالنسبة للراقي، الذي خسر ذهاباً وإياباً من دبا الطرف الثاني في الهبوط ومعهما الظفرة ولكل فريق 20 نقطة (دبا والبطائح) و19 نقطة للظفرة.

في موسم 2022-2023، دخل البطائح الجولات الأخيرة وهو مهدّد بشكل مباشر بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تراجع أداؤه في النصف الثاني من الموسم وخسر عدداً من المباريات الحاسمة أمام منافسين مباشرين، ومع اقتراب النهاية، أصبحت آمال البقاء مرتبطة بنتائج الفرق الأخرى، وهو ما يتكرر هذا الموسم ولكن بصورة أكثر تعقيداً.

ويعاني فريق البطائح من الضعف الهجومي الواضح، بدليل أن الفريق لم يسجّل سوى 23 هدفاً حتى الآن لتكشف عن العقم الهجومي الواضح، وهو ما دفع المدرب فرهاد مجيدي إلى الاعتراف بأن الاستغناء عن خدمات مهاجمه الكاميروني أناتولي أبانج في الانتقالات الشتوية للموسم الحالي لم يكن قراره، وهو نفس الموقف بالنسبة للمدافع رافاييل أنتونيو الذي انتقل لصفوف الشارقة.

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، يبقى السؤال الأبرز، هل ينجح البطائح مرة أخرى في الهروب من الهبوط في الأمتار الأخيرة، أم أن الحظ الذي أنقذه في موسم 2022-2023 لن يتكرر هذه المرة؟