صالح سلطان يتمسك بسلة النصر ويحلم بـ«الدوري الأزرق»

علي معالي (أبوظبي)

يُعد صالح سلطان لاعب فريق السلة بنادي النصر من الأسماء البارزة، التي ساهمت في النجاحات المتواصلة للعميد خلال السنوات الأخيرة، حيث كان جزءاً من جيل مميز، حقق البطولات في عدة مواسم متتالية، وهو ما يعكس الاستقرار الفني والتميّز الكبير الذي قدمه هذا الجيل، الذي برز منه صالح سلطان، مساهماً في فوز «العميد» بـ11 بطولة مهمة منها كأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة وكأس رئيس الدولة.

وتُوج صالح سلطان بكل الألقاب المحلية، باستثناء بطولة الدوري التي بقيت «عصية» على أبناء العميد، فلم يفز النصر مطلقاً بهذه البطولة، التي انطلقت عام 1977، وهو ما دفع صالح سلطان إلى القول: «أتمسك بوجودي داخل نادي النصر، وأبحث عن تحقيق حلمي الأكبر في قيادة الفريق، للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم المقبل، بعد النجاحات الأخيرة التي حققناها على مستوى البطولات».

وأشار إلى أن الفريق كان قريباً من التتويج بالدوري في الموسم الحالي، إلا أن بعض الظروف الفنية أثرت على المشوار، خاصة ما يتعلق بتغيير المحترفين خلال الموسم، موضحاً أن الاستقرار الفني والانسجام بين اللاعبين عنصران أساسيان في تحقيق النجاح.

ونوه صالح سلطان (36 عاماً)، إلى أن الفريق مرّ بمراحل صعبة في السنوات الماضية، بعدما كان يصل إلى الأدوار الحاسمة دون تحقيق اللقب، لكنه شدد على أن اللاعبين نجحوا أخيراً في كسر الحاجز النفسي، مؤكداً أن المجموعة الحالية تمتلك عناصر شابة قادرة على التطور وتحقيق المزيد من البطولات مستقبلاً.

وكشف اللاعب أنه أمضى أجمل سنواته داخل النادي، مؤكداً رفضه عروضاً وإغراءات للرحيل خلال الفترة الماضية، قائلاً: «هذا بيتي، ولا أفكر في الرحيل، وأمنيتي الوحيدة تحقيق لقب الدوري مع النصر».

ونجح صالح سلطان خلال مشواره في تحقيق بطولة كأس الإمارات 3 مواسم من 2024 إلى 2026، وكأس نائب رئيس الدولة 6 مرات في مواسم 2007-2008 و2008-2009 و2009-2010 و2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، والتتويج بكأس رئيس الدولة في موسم 2018-2019.

ويعكس هذا السجل الحافل حجم العمل الكبير والروح القتالية التي تميز بها لاعبو نادي النصر، حيث كان صالح سلطان أحد العناصر المهمة التي ساهمت في صناعة هذه الإنجازات.

ويبحث صالح سلطان عن اللقب رقم 12 مع النصر، عندما يبدأ مشواره في منافسات كأس نائب رئيس الدولة بلقاء الوصل يوم السبت المقبل قائلاً: «تم تتويجنا مؤخراً بكأس الإمارات، بعد تواجدنا في 3 نهائيات هذا الموسم، حققنا خلالها الفوز بلقب واحد، ولم يعد أمامنا سوى المنافسة بقوة على كأس نائب رئيس الدولة».