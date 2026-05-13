الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عقد «إل باسو الاحترافي» ينقل فرنانديز من الشاشة إلى الملاعب

13 مايو 2026 13:13

واشنطن (رويترز)
نقل الممثل كريستو فرنانديز، نجم مسلسل (تيد لاسو)، حضوره كلاعب كرة قدم من الشاشة ​الصغيرة إلى أرض الواقع، بعد توقيعه عقداً احترافياً مع نادي (إل باسو لوكوموتيف) المنافس في دوري الدرجة ⁠الثانية بالولايات المتحدة.
وكان فرنانديز قد مارس كرة القدم ​ضمن فئات الشباب في المكسيك، قبل أن ​يتوقف ‌عن اللعب في سن ⁠الخامسة ​عشرة بسبب إصابة في الركبة.
واشتهر بتجسيد شخصية داني روخاس في المسلسل الناجح على منصة (أبل تي.في بلس) الذي تدور أحداثه حول فريق ‌بريطاني يقوده مدرب أميركي.
وبالتوازي مع مسيرته ‌الفنية، واصل فرنانديز، البالغ 35 عاماً، السعي لتحقيق حلمه بالعودة إلى الاحتراف، حيث تدرب في ​وقت سابق من هذا العام مع فريق الرديف لنادي شيكاغو فاير في الدوري الأميركي. وقبل توقيعه مع إل باسو أمس الثلاثاء، خضع اللاعب لفترة تجربة استمرت شهرين، ‌شارك خلالها أيضاً في ​مباريات الإعداد للموسم.
وقال فرنانديز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "لطالما كانت كرة القدم جزءًا أساسياً من حياتي وهويتي، ومهما أخذتني ​الحياة بعيداً، فإن حلم ‌المنافسة ⁠الاحترافية ‌لم يغادرني قط". وأضاف "ربما أكون ‌مجرد شخص تراوده أحلام مجنونة". ويحتل نادي إل باسو، الذي تأسس ⁠عام 2018، المركز الرابع في مجموعته بدوري الدرجة ​الثانية.
من جانبه، قال مدرب الفريق جونيور جونزاليس "كريستو إضافة مميزة لقائمتنا، إذ يمنح خط الهجوم مزيدا من القوة". وأضاف "شغفه باللعبة وخصاله القيادية داخل غرفة الملابس يساعداننا على تعزيز الثقافة ​الإيجابية التي نعمل على ترسيخها داخل ​النادي".

