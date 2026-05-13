أخيراً.. رونالدو «خائب الظن» يقترب من التتويج!

الرياض (أ ف ب)

خاب ظن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسم لقبه المحلي الأول في السعودية، بعدما تلقّى فريقه النصر هدف تعادل قاتلاً أجّل غريمه العاصمي الهلال التتويج المنتظر للدون بالدوري، منذ انضمامه إلى «العالمي» مطلع 2023.

وسقطت الكرة الموجّهة قوية من رمية تماس لمدافع الهلال علي لاجامي من يدي حارس النصر البرازيلي بينتو، بعد اصطدامه بمدافعه الإسباني إنييجو مارتينيز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتتهادى في الشباك رغم محاولة عبد الإله العمري اليائسة لإبعادها، وسط ذهول رونالدو المراقب من دكة البدلاء، وأكثر من 26 ألف متفرج احتشدوا في «الأول بارك».

وكاد أن يكون هدف المدافع الفرنسي محمد سيماكان (37) الحاسم للفوز البطولة، «لولا الهدف العشوائي إلى حدّ ما الذي حرم النصر من الاحتفالات التي كان يتمنى أن يعيشها في ملعبه وبين جماهيره»، وفقاً لتعبير المدرب البرتغالي جوزيه رودريغيش.

وكان رونالدو (41 عاماً) الذي ظهر متحسراً على ضياع الفوز، وخرج خائباً إلى غرفة الملابس، كتب على منصة «إكس» عقب المباراة «الحلم بات قريباً. ارفعوا رؤوسكم، فما زالت أمامنا خطوة أخيرة! شكراً لكم جميعاً على الدعم الرائع الليلة!».

وتأجّل حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة التي يواجه فيها النصر ضيفه ضمك صاحب المركز الخامس عشر، في حين يلعب الهلال مباراتين مع ضيفه نيوم ومضيفه الفيحاء.

يؤكد مدرب النصر جورجي جيزوس «ما زالت أمامنا مباراة على أرضنا لنصبح أبطالاً. كرة القدم تمنحك دائماً فرصة أخرى، ونحن مؤمنون بتحقيق الفوز».

وتابع: «علامات الإجهاد ظهرت على عدد من اللاعبين بسبب حرارة الطقس ونسق المباراة المرهق».

ويصف رودريجيز المباراة وكأنها ديربي من أميركا الجنوبية، «بسبب الحماس الكبير في المدرجات وروعة الأجواء».

يضيف المدرب المساعد في فريق الرياض سابقاً: «كان الإيقاع على أرض الملعب قريباً للغاية مما نعتاد رؤيته في أوروبا، مع كثافة بدنية كبيرة وسرعة عالية طوال الشوط».

وعن أداء رونالدو في المواجهة الحاسمة قال الكشاف السابق في نادي بوردو الفرنسي: كان أقل إلهاماً هذه الليلة، رغم أنه كاد يسجل هدفاً رائعاً لولا التصدي المذهل للحارس المغربي ياسين بونو.

فيما هاجم المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي حكم اللقاء الليتواني دوناتاس رمساس، معترضاً على الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

حيث قال: «لم يكن كافياً، وحتى الدقائق الثماني لم تُلعب فعلياً بسبب محاولات لاعبي النصر إضاعة الوقت، وربما شعروا بالخوف من تسجيلنا هدفا آخر والتقدم في النتيجة».

وأكد مدرب إنتر الايطالي سابقاً تمسك فريقه بالأمل حتى الرمق الأخير،«أمامنا مباراتان متبقيتان، سنقاتل بكل ما لدينا من أجل الفوز فيهما، وبعد ذلك سنرى ما ستسفر عنه نتائج مباريات النصر في سباق الصدارة».

من ناحية أخرى، وفي بريدة، أسدى الأهلي خدمة لجاره وغريمه الاتحاد، مُقرباً الأخير من احتلال المركز الخامس المؤهل للملحق في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على التعاون (2-1).

وفيما عزز بطل المسابقة القارية موقعه ثالثاً، تراجع التعاون إلى المركز السادس بفارق الأهداف عن»العميد" مع مباراة أقل للأخير.

وإذ رأى الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، أن انتصار فريقه أمام التعاون كان مستحقاً، أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي مدرب التعاون البرازيلي بيركليس شاموسكا غاضباً في ردة فعل على هتافات جماهير فريقه المعترضة على النتيجة.