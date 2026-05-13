«فرسان الشراع» يدشّنون رحلة «لاتوكيه» استعداداً لـ«أمم لشبونة»

انطلقت أولى المشاركات الأوروبية الصيفية لفرسان إسطبلات الشراع لقفز الحواجز، على ميادين لاتوكيه الفرنسية، ضمن برنامج التحضير والإعداد الرئيس لأولى بطولات الأمم، التي ستقام على الميادين العشبية في لشبونة يوم 21 مايو الجاري، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وانتظم فرسان الشراع في مشاركاتهم الصيفية الأوروبية، والتي تأتي عقب مشاركاتهم الموسمية الناجحة في المنافسات والبطولات الدولية، التي شهدتها ميادين الفروسية في الإمارات.

وشاركت في بطولة لاتوكيه الدولية من فئة الثلاث نجوم، كوكبة من فرسان الشراع، ضمت الفارس حميد عبد الله المهيري مع «فونستي في دي هيفنك» في منافسة الجائزة الكبرى على حواجز ال1.55 متر، وأحرز المركز الرابع، في حين شارك زميله الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «شاكو باي»، وحلّ في المركز السادس، وتأتي مشاركة الفارس المرزوقي عقب فوزه بلقب بطولة الإمارات الأخيرة على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية مطلع الشهر الحالي.

كما شارك الفارس عمر المرزوقي مع «بياريز زد» (8 سنوات)، في البطولة الدولية من فئة الثلاث نجوم على حواجز ال1.40 متر، وتوّج مشاركته بالمركز الثالث.

وأحرز الجواد «إريل زد» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، بلقب بطولة خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، والتي أقيمت بالتزامن مع بطولة لاتوكيه الدولية يوم السبت الماضي على حواجز ال1.35 متر.

وينتظر أن تكون المشاركة الأوروبية التالية للفارس عمر المرزوقي مع الجواد «إنجوي دي لامور» في بطولة ويندور في العاصمة البريطانية لندن على ميادين الفروسية عند قصر الملك شارلز، خلال الفترة (12 17) مايو، والتي سيعلو في سمائها اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).