«الحافلات الصفراء» تنقذ جماهير نيويورك من أزمة أسعار كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

في خطوة غير متوقعة قبل انطلاق كأس العالم 2026، لجأت اللجنة المنظمة المستضيفة في نيويورك ونيوجيرسي إلى استخدام حافلات المدارس الأميركية الصفراء الشهيرة، لتقليل تكاليف نقل الجماهير إلى مباريات البطولة، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد بسبب الأسعار المرتفعة.

وقررت اللجنة خفض سعر تذكرة الحافلات المتجهة إلى ملعب ميتلايف، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو 2026، بنسبة وصلت إلى 75%، بعدما تراجعت قيمة التذكرة من 80 إلى 20 دولاراً فقط للذهاب والإياب.

القرار جاء بعد انتقادات واسعة من الجماهير، خاصة مع اعتبار أسعار النقل عبئاً إضافياً على مشجعي البطولة، في مدينة تُعرف أصلًا بارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل.

ولتوسيع القدرة الاستيعابية، قررت اللجنة استئجار الحافلات المدرسية التقليدية، ليرتفع عدد المقاعد المتاحة من 10 آلاف إلى 18 ألف مقعد في أيام المباريات التي لا تتزامن مع الدراسة، بينما سيتوفر 12 ألف مقعد خلال أيام الأسبوع، التي لا تزال فيها المدارس تعمل.

كما كشفت التقارير أن ولاية نيويورك ضخت 6 ملايين دولار من الأموال العامة لدعم المشروع وخفض الأسعار، مع تخصيص نسبة تقارب 20% من التذاكر لسكان الولاية الذين يمتلكون تذاكر المباريات، لضمان استفادة دافعي الضرائب المحليين من هذا الدعم.

ولن يتوقف الأمر عند الحافلات فقط، إذ شهدت أيضاً أسعار القطارات تراجعاً بعد موجة الانتقادات، حيث انخفضت تذكرة القطار الخاصة بكأس العالم من 150 إلى 98 دولاراً، لكنها لا تزال تُعتبر مرتفعة مقارنة بوسائل النقل الجماهيري المعتادة.

ويعكس هذا الجدل حجم التحديات التنظيمية الضخمة التي تواجه المدن المستضيفة لمونديال 2026، خصوصاً مع استضافة ملعب ميتلايف 8 مباريات، بينها النهائي التاريخي.

وكانت المدن المستضيفة في بطولات كبرى سابقة مثل مونديال قطر 2022 ويورو 2024 في ألمانيا ،قد قدمت وسائل النقل العام مجاناً لحاملي التذاكر، لكن نموذج الولايات المتحدة يبدو مختلفاً تماماً.

وتُظهر هذه الأزمة جانباً آخر من تكلفة استضافة الحدث الأكبر في كرة القدم، خاصة مع الحديث عن إنفاق يتجاوز 300 مليون دولار من جانب نيوجيرسي وحدها على الترتيبات المرتبطة بالبطولة.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أنظار العالم، يبقى السؤال؛ هل تكون أزمة النقل أول اختبار حقيقي لصورة مونديال 2026 أمام الجماهير العالمية؟.